Росгвардия проведет служебную проверку в отношении своего сотрудника, ударившего оператора YouTube-канала Real View Федора Худокормова

Moscow-Live / Шуклина Ольга

Росгвардия проведет служебную проверку в отношении своего сотрудника, ударившего оператора YouTube-канала Real View Федора Худокормова, который вел трансляцию с московских протестов в поддержку Алексея Навального.

"Будет проведена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - сказал собеседник ТАСС. Кроме того, к выяснению ситуации с оператором подключится омбудсмен Москвы Татьяна Потяева. "Это же в сети выложено. Есть такая информация. Все, что попадает в сеть, что мы видим своими глазами, по всем вопросам всегда делаем запросы. А если человек обращается к нам, то это уже более глубокая проработка всех тем. Держу на контроле", - сообщила она РИА "Новости".

Инцидент произошел вечером 2 февраля в Дмитровском переулке и попал в интернет. На видео видно, как сотрудник Росгвардии дважды ударил Худокормова дубинкой по голове, после чего тот упал на землю. Молодой человек был одет в желтый жилет с надписью "Пресса". Худокормов заявил, что подаст жалобу на силовика.

ОМОНовец ударил по голове журналиста в жилетке "Пресса" и с техникой в руках. И пошел дальше. Видео: "Новая газета" pic.twitter.com/Ih4WT6WcDX — МБХ медиа (@MBKhMedia) February 2, 2021

Нападение на журналиста Федора Худоркомова. Он пытался узнать, за что ОМОНовцы бьют другого человека и в итоге спровоцировал их агрессию.



Видео: Андрей Новичков / @sotavision. pic.twitter.com/B3aQMQCUm4 — SOTA (@SotaVision) February 2, 2021

После случившегося глава Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил об ответственности сотрудников правоохранительных органов за нападение и задержание журналистов. "Еще раз хочу напомнить, нельзя бить журналистов в жилетах. И еще раз будем каждый случай разбирать. Еще раз хотим предупредить об ответственности правоохранителей в случае, если действительно целенаправленно журналисты получат физические повреждения или будут надолго задержаны", - подчеркнул он.

Член Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова сообщила "Открытым медиа", что во время процесса над Алексеем Навальным и после него в Москве было задержано 22 журналиста, один был избит. Большинство задержанных отпустили в течение двух часов. По Санкт-Петербургу профсоюзу известно пока только об одном задержанном 2 февраля журналисте, сообщений о применении к ним силы не поступало, отметила Русова.

В числе задержанных оказался корреспондент "Открытых медиа" Дмитрий Никитин. Ему вменяется нарушение порядка проведения массовых мероприятий (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП, карающая за создание помех движению транспорта). Никитин освещал акцию протеста и был задержан сотрудниками ОМОНа, хотя при себе у него были пресс-карта, редакционное задание и жилет с надписью "Пресса". Ночь он провел в отделе МВД по Головинскому району Москвы, ему грозит до 15 суток ареста. В суд корреспондента доставили в наручниках.

В ОВД "Измайлово" на ночь оставили 49-летнего журналиста с астмой и диабетом, недавно перенесшего коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Имя журналиста не называется, однако в числе оставленных на ночь значится некий Павел Долгов. Задержанных журналисток "Важных историй" Екатерину Аренину и The Bell Валерию Позычанок и Анастасию Стогней отпустили из ОВД "Орехово-Борисово" без составления протокола.

"Нас троих отпустили как журналисток, очень долго разбирались. У всех из автозака отобрали телефоны. Снимают отпечатки. Кто-то в какой-то момент кричал "Убивают-убивают!" - мы не видели, кто это был, и что дальше с этим человеком, тоже не знаем. Адвоката к задержанным не пускают уже больше двух часов", - передают "Важные истории" слова Арениной.

Кроме того, отпустили журналистов SOTA Анну Лойко, Руслана Терехова и Артема Кригера. Кригеру сотрудники полиции принесли извинения. Также отпустили корреспондента "Дождя" Василия Полонского и повторно задержанного автора телеграм-канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева.

Корреспондента газеты "Наш Север" Виталия Акимова, который находится в ОВД "Останкино", увели от остальных задержанных и допросили о том, сколько он зарабатывает, чем занимается на работе, какие у него политические взгляды. Об этом сообщает само издание.

"Наш север" пишет, что у Акимова проверяют соцсети и уговаривают его "непонятно в чем сознаться". Что ему вменяют, также неизвестно. Журналиста задержали, когда он работал на акции на Тверской. До этого его задерживали у Мосгорсуда во время заседания по делу Навального, но отпустили без составления протокола.