День суда над Алексеем Навальным и жестокого подавления уличных протестов, которые последовали за приговором, перевернул для многих картину российской реальности.

В центр Москвы согнали более 8000 росгвардейцев, которые хватали всех подряд, включая случайных прохожих. Соцсети переполнены свидетельствами произвола и полицейского насилия, с которым многие столкнулись впервые.

Обращает на себя внимание то вопиющее нарушение законов, которое стало очевидным за последнюю неделю протестов. Сотрудники полиции, ОМОН и Росгвардии в отношении участников мирных акций пренебрегли положениями Конституции России, УПК РФ и Закона о полиции. И за всем этим стоит "просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост", как назвал его в своей речи в суде Навальный.

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"Радио Свобода" собрала наиболее спокойные, взвешенные и "печатные" комментарии политиков, общественных деятелей, деятелей культуры, блогеров.

"За вчерашний вечер задержано почти 1500 человек. Масса избитых, сломанные руки-ноги. Отказ в медицинской помощи избитым. Кадры видео, на которых омоновец, просто проходя мимо, вдруг разворачивается и бьет прохожего с камерой бронированным кулаком в висок, и тот падает как подрубленный. Что им всем предъявят в качестве обвинения? Выход на улицу в неурочное время? Вопрос не про этого омоновца, ему разве что пальчиком погрозят. И кто будет предъявлять? Вот ему не стыдно будет?" - пишет в Facebook журналист, главный редактор портала "Чердак", главный редактор журнала "Наука в фокусе", зав.отделом науки и технологий журнала "Итоги", главред портала "Вокруг света", радиоведущий "Эхо Москвы".

"Мы точно проснулись в другой стране. Сегодня это не штамп, потому что в буквальном, прямом значении. Ну те, кто вообще спал, конечно. По несколько раз в день Тима мне сообщал: Маша выходила из метро, ее забрали, к Васе утром приходили домой (у Васи был штраф летом 19-го), Петю на 15 суток посадили, Катю везут в автозаке, о, еще одного однокурсника тоже на 15 суток. Сам пока не попал. Повезло. Вчера я ужинала у друзей, их сын 18-ти лет вышел встретиться с другом, еще пошутил "На Манежку не идем". Через полчаса сообщил, что в автозаке, с тех пор в ОВД. Только что знакомая написала, что точно так же, просто на улице на скамейке схватили брата. Вообще-то это террор. Не в учебниках истории, не в репортажах из Азии, а здесь и сейчас. В нашей биографии. У меня во всех чатах, где раньше обсуждались лютики-цветочки, Тиндер, зож и работа, пишут "что это? почему страшно выйти из дома? За что они бьют всех? Ясно же, что судили его не за это!". Это общий опыт, который теперь неотменим. Хуже всего, что надеяться не на что. Как бы ни повернулось дальше, будет только хуже", - пишет в Facebook журналист, доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Ксения Лученко.

"Лева вчера вечером расплакался - в книге, которую он читал, убили собаку. Я очень хочу быть Левой и плакать из-за собаки. Интересно, как в психологии описывается ощущение, что ты живешь в реальности, где доказано, что государственные структуры убивают людей химическим оружием, где нет суда, где голосование по важнейшим вопросам может идти неограниченное время на пеньках и заборах, где главные люди страны и их представители врут тебе в лицо с надменной улыбкой и им за это вообще ничего, где людей избивают на улице, вытаскивают из машин, держат без связи, воды, туалета, адвоката, вообще ничего в автозаках и кпз. Где утро начинается с того, что ты открываешь списки задержанных, и как на войне уже - ищешь среди тысячи фамилий знакомые. Я не знаю, как это называется в психологии, но главное чувство, которое я испытываю - чудовищное унижение. Очень сложно жить, когда ты видишь столько несправедливости и совсем-совсем не видишь никакой справедливости. Это просто очень сложно и - честно - я не знаю, как с этим справиться. Я хочу читать книжку и плакать об умершей собаке и вообще ничего этого не знать", - пишет журналист, редактор, менеджер международных проектов компании "Яндекс" Илья Красильщик.

"Тяжелый день, кошмарная ночь. Друзья избитые, адвокаты, которых не впускают в отделения, люди в крови на улицах, арестные статьи для очень многих, журналисты, получившие по голове и многое другое. И мой друг Боря Кротов так и остался в отделении с диабетом и астмой. Это просто невозможно", - пишет антрополог, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Александра Архипова.

"У меня давно возникла какая-то навязчивая ассоциация, образ - нас как колонну евреев ведут ко рвам Бабьего Яра, мы дрожащими руками теребим нашивки, догадываемся зачем и куда ведут, но покорно движемся... В общем, как у классика: "Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется", - отмечает тележурналист, режиссер, автор и ведущий телепередач "Непутевые заметки" и "Телескоп" Дмитрий Крылов.

"В последние дни совершенно не нахожу в себе слов, чтобы выразить, какое же непроходимое гадство происходит. Видимо, передоз от гадства. Внутри мутит от того, что людей хватают на улицах, тащат за прогулку по собственному городу, стряпают дела, от этого неправедного мерзотного приговора. Навальный все равно будет свободен - вопрос только, сколько людей перед этим опозорится", - пишет журналист, основатель проектов The Bell и "Русские норм!" Елизавета Осетинская.

"Проснулись в другой стране, где к власти пришли фашисты. Они захватили власть раньше, но вчера перестали это скрывать", - подчеркнул в своем Twitter политик, бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Мне кажется, что последние действия российских властей донельзя упростили этический выбор для колеблющихся", - считает доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, кандидат исторических наук Дмитрий Дубровский.

"Ну что... в некотором смысле многие из нас таки проснулись в другой стране, да. Мне выпало тут пережить массу интересного, но, ей-богу, я не могла вообразить себе, что первым делом по утру теперь мои ровесники и ровесницы будут проводить онлайн поверку: где твои? мой дома, мой в Ростокино, моих замели, у моего "крепость", моей повезло, моего взяли, но не знаем где он... Не знаю совсем, как, когда и во что это выльется, но Кремль ухитрился потерять семерых одним ударом. Так победим, видимо. Эвентуально, как говорят косноязычные в кремле же. Задержания начались еще днем, на подходах к зданию Московского городского суда, где шел процесс по делу Навального", - написала в Facebook журналист, репортер, телеведущая информационной программы "Здесь и сейчас" на телеканале "Дождь" Татьяна Малкина.

"Возле Мосгорсуда сегодня невозможно было даже встать - тут же подлетали омоновцы и либо требовали продолжать движение, либо сразу тащили в автозак. Сторонников я почти не видел, обозначить свое присутствие было физически невозможно - всюду, буквально куда не плюнь, сияют начищенные шлемы солдат межгалактической армии ситхов. Такого даже в советские годы не было во время процессов над диссидентами. В зал заседаний чаще всего не пускали, ссылаясь на то, что места все заняты, но стоять у дверей суда и поддерживать таким образом подсудимого разрешалось даже тогда. Но теперь запретили и это. Прямо вижу, как Путин говорит с кривой ухмылкой свое фирменное: "Да кому он нужен" - после чего отдает распоряжение свезти к зданию суда весь ОМОН и блокировать по периметру несколько жилых кварталов", - отмечает в Facebook журналист, лауреат премии ТЭФИ, сооснователь информационного портала "Такие Дела" Андрей Лошак.

"Посмотрели с Катериной Котрикадзе (это было непросто) сюжет Первого канала об акциях. Краткое резюме: людей было мало, в регионах какие-то фрики водили хороводы, а в Москве чуваки (и много малолетних), которые не понимали, зачем вышли, но были бузотеры (постановочное видео чувака с битой), омоновцы были вежливы, а также помогли поменять женщине колесо и угощали чаем, все изначально придумали американцы, а фото и видео разбитых голов - такое же постановочное, как кадры из Сирии", - написал главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко.

"Председатель и судья Симоновского районного суда Москвы, рассматривающего дело Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. Господи, один честный человек нашелся среди ублюдков. Чудо", - написал кандидат философских наук, журналист, обозреватель Кирилл Мартынов.

А юрист, правозащитник и общественный деятель, руководитель Международной правозащитной группы "Агора", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павел Чиков в своем Twitter отметил, что в России "для Навального поменяли аэропорт, суд, судью и УПК".

Продолжая тему уволившегося судьи, филолог, переводчик и журналист Виктор Сонькин в своем Facebook написал, что "это тоже о чем-то говорит. Не о том, что "аааа, вот оно, началось" - но просто о том, что ситуация такая, когда даже не очень заинтересованным лицам может стать стыдно. Ну если у кого сохранились остатки интеллекта (это важнее, чем душа или там добрая воля, потому что понятно, как это выглядит со стороны)".