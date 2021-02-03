Более 4 тысяч священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) переболели коронавирусной инфекцией, а скончались 145 человек, говорится в сообщении Рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.

"Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 4001 клирик и монашествующий Русской православной церкви. В том числе 381 клирик приходов Москвы, 2728 клириков епархий России и 892 клирика и насельника ставропигий", - сообщается в Telegram-канале рабочей группы.

По данным на 3 февраля, в России зарегистрированы 145 смертей от последствий коронавирусной инфекции среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий. Из 145 почивших - 14 клириков приходов Москвы, 107 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий.

Продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 366 клириков и монашествующих Русской православной церкви. За текущую неделю общее число болеющих коронавирусом клириков и монашествующих увеличилось: в епархиях возросло на 21, в ставропигиях сократилось на девять, в приходах Москвы уменьшилось на шесть человек.

Напомним, в конце декабря 2020 года Патриарх московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы информировал о том, что с начала эпидемии коронавирусом заразились всего 350 православных священников и 720 насельников и насельниц монастырей. Таким образом, либо за месяц число заболевших в РПЦ увеличилось почти в четыре раза, либо данные, оглашенные патриархом, были не верны.