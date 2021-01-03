Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 24 150 случаев

АГН Москва / Софья Сандурская По-прежнему к числу регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости входит Москва: за сутки в российской столице было выявлено 3 851 новый случай COVID-19, 77 пациентов скончались

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 24 150 случаев. Умерли за сутки 504 пациента, следует из данных оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, обнародованных в воскресенье. Прирост стал минимальным с конца ноября, отмечает "Интерфакс".

Меньше заразившихся за неделю выявляли в конце ноября: с 23 по 29 ноября штаб сообщил о 179 987 новых случаях. Число умерших за последние семь дней возросло на 3 728, что стало минимумом с начала декабря. Меньше летальных исходов за неделю было подтверждено в начале зимы: с 30 ноября по 6 декабря штаб сообщил о 3 614 умерших.

По-прежнему к числу регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости входит Москва: за сутки в российской столице было выявлено 3 851 новый случай COVID-19, 77 пациентов скончались. При этом количество выздоровевших пациентов превысило число заразившихся: в Москве из больниц было выписано 6 114 человек.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3 738) и Московская область (1 539) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 236 787 случаев коронавирусной инфекции (+0,8), 58 506 умерших и 2 618 882 выписанных, в том числе 19 847 выписаны за последние сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье остался на уровне 0,96. В Москве показатель увеличился до 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент поднялся выше единицы - Ханты-Мансийском автономном округе (1,01). В остальных показатель равен или ниже этой отметки.

Так, в Санкт-Петербурге, Воронежской и Ростовской областях он составил ровно 1, в Нижегородской, Свердловской областях и Красноярском крае - 0,99, в Подмосковье - 0,97. В Архангельской области показатель опустился до 0,87, что для региона стало минимумом с начала сентября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 по Москве воскресенья 84 млн 588 тыс. 500 случаев, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 836 тыс. 5, выздоровели более 59 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 20 млн 427 тыс. 780 инфицированных COVID-19, зафиксировано 350 тыс. 186 летальных исходов, излечились более 12 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 323 тыс. 965, число скончавшихся - до 149 тыс. 435, поправились более 9,9 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 716 тыс. 405 заболевших, из них умерли 195 тыс. 725, вылечились более 6,8 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 236,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 80 человек, Индии - 108, Бразилии - 918.