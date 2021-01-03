Вопрос избирательной отмены ограничений для тех, кто сделал прививку от коронавируса, требует проработки, сообщает Роспотребнадзор

Moscow-Live / Михаил Тихонов

В Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье появились ответы на несколько других вопросов, связанных с вакцинацией. Вопрос избирательной отмены ограничений для тех, кто сделал прививку от коронавируса, требует проработки, сообщает Роспотребнадзор.

Накануне в России стартовала выдача сертификатов, в которые заносится информация о сделанной прививке против коронавируса. Получить его можно на портале "Госуслуги".

В перспективе в него могут заноситься и данные о других прививках, допускал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Так, про (не) употребление алкоголя вакцинированными, в публикации сказано: "Наряду с другими стрессовыми факторами, например, перегреванием или переохлаждением, алкоголь создает повышенную нагрузку на организм и влияет на течение физиологических процессов - в том числе на формирование иммунного ответа.

Тем, кто сомневается, нужно ли обязательно сдавать ПЦР-тест и сдать анализ на наличие антител, если идешь на прививку против коронавируса, Роспотребнадзор напоминает, что "лица, подлежащие прививкам", должны быть обследованы врачом с учетом анамнестических данных. С целью выявления противопоказаний врач в день прививки проводит опрос и осмотр прививаемых с обязательной термометрией. С учетом собранных данных врачом могут быть назначены необходимые анализы, говорят в ведомстве.

Роспотребнадзор также оценил, нужно ли ввести паспорта вакцинированных для свободного перемещения в общественных местах. Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой, считают там. Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации.

Еще один часто задаваемый вопрос от тех, уже переболел - например, весной. "Прошло уже более полугода. Мне можно привиться?" Период сохранения иммунитета после перенесенного заболевания зависит от многих факторов и может существенно различаться, - поясняют специалисты. Вероятность снижения иммунитета через шесть месяцев является относительно высокой.

Однако "сам факт перенесенной инфекции и наличие антител к возбудителю" не являются противопоказаниями к прививке. Вакцинация, уверяет Роспотребнадзор, будет способствовать укреплению иммунитета.