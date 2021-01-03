Вопрос избирательной отмены ограничений для тех, кто сделал прививку от коронавируса, требует проработки, сообщает Роспотребнадзор
Moscow-Live / Михаил Тихонов
Вопрос избирательной отмены ограничений для тех, кто сделал прививку от коронавируса, требует проработки, сообщает Роспотребнадзор
 
 
 
Вопрос избирательной отмены ограничений для тех, кто сделал прививку от коронавируса, требует проработки, сообщает Роспотребнадзор
Moscow-Live / Михаил Тихонов

В Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье появились ответы на несколько других вопросов, связанных с вакцинацией. Вопрос избирательной отмены ограничений для тех, кто сделал прививку от коронавируса, требует проработки, сообщает Роспотребнадзор.

Накануне в России стартовала выдача сертификатов, в которые заносится информация о сделанной прививке против коронавируса. Получить его можно на портале "Госуслуги".

В перспективе в него могут заноситься и данные о других прививках, допускал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Так, про (не) употребление алкоголя вакцинированными, в публикации сказано: "Наряду с другими стрессовыми факторами, например, перегреванием или переохлаждением, алкоголь создает повышенную нагрузку на организм и влияет на течение физиологических процессов - в том числе на формирование иммунного ответа.

Тем, кто сомневается, нужно ли обязательно сдавать ПЦР-тест и сдать анализ на наличие антител, если идешь на прививку против коронавируса, Роспотребнадзор напоминает, что "лица, подлежащие прививкам", должны быть обследованы врачом с учетом анамнестических данных. С целью выявления противопоказаний врач в день прививки проводит опрос и осмотр прививаемых с обязательной термометрией. С учетом собранных данных врачом могут быть назначены необходимые анализы, говорят в ведомстве.

Роспотребнадзор также оценил, нужно ли ввести паспорта вакцинированных для свободного перемещения в общественных местах. Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой, считают там. Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации.

Еще один часто задаваемый вопрос от тех, уже переболел - например, весной. "Прошло уже более полугода. Мне можно привиться?" Период сохранения иммунитета после перенесенного заболевания зависит от многих факторов и может существенно различаться, - поясняют специалисты. Вероятность снижения иммунитета через шесть месяцев является относительно высокой.

Однако "сам факт перенесенной инфекции и наличие антител к возбудителю" не являются противопоказаниями к прививке. Вакцинация, уверяет Роспотребнадзор, будет способствовать укреплению иммунитета.