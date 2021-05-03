На северном склоне горы Эльбрус обнаружили тела девушки и гида, которых искали с 23 апреля

elbrusskii_vpso / Instagram

На северном склоне горы Эльбрус обнаружили тела девушки и гида, которых искали с 23 апреля. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде, уточнив, что тела находятся на высоте 5,4 тыс. метров над уровнем моря.

По информации Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, гид-проводник и туристка зарегистрировались перед походом, указав маршрут и контрольное времени возвращения. По плану они должны были выйти на место 21 апреля, однако этого не случилось.

Последний раз туристка вышла на связь 17 апреля. Она сообщила своему отцу, что они с гидом находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку".

Поиски пропавших начались 23 апреля. Гида и туристку искали спасатели головного подразделения на северном склоне от поляны Эммануэля, а спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда - от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии.

Операцию по эвакуации тел погибших планируется провести 3 мая. Для этого спасатели могут привлечь авиацию МЧС России.