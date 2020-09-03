jw-russia.org Наталья и Сергей Бритвины (на фото - слева), Вадим и Татьяна Левчук

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Березовский городской суд Кемеровской области вынес приговор двум членам религиозной общины международной христианской организации "Свидетели Иеговы", которая признана властями РФ экстремистской.

Обвиняемые Владимир Левчук и Сергей Бритвин, имеющий вторую группу инвалидности, получили по 4 года колонии. Им инкриминировали ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), сообщили "Тайге.инфо" в Европейской ассоциации "Свидетели Иеговы".

"Они уже провели по 520 дней в СИЗО и по 250 дней под домашним арестом. У обоих верующих есть семьи. На момент ареста 48-летнего Вадима Левчука его сын был еще несовершеннолетним", - добавили в ассоциации.

До уголовного преследования оба жителя Кузбасса работали на горнодобывающих предприятиях. Левчук трудился на шахте, а Бритвин водил большегрузный автомобиль.

"Их жизнь круто поменялась в июле 2018 года, когда в городе прошла волна обысков у верующих. Во время штурма квартиры одна из женщин получила телесное повреждение осколками стекол, выбитых силовиками. Спустя два дня Центральный райсуд Кемерово заключил Бритвина и Левчука под стражу", - пояснили в ассоциации.

Левчук и Бритвин, по данным "Свидетелей Иеговы", подозреваются в организации деятельности экстремистской организации потому, что "участвовали в богослужениях".

Еще один верующий из Кемеровской области Хасан Когут ранее заявил о давлении ФСБ во время предварительного следствия. На слушании в Березовском горсуде он попросил признать протоколы допросов недопустимыми доказательствами, а также рассказал, что его допрашивали по делу Левчука и Бритвина без адвоката.

Напомним, 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* экстремистской организацией. С того времени множество сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию и даже пыткам.

В проведенной ранее по запросу прокуратуры комплексной лингвистической религиоведческой судебной экспертизе говорилось, что иеговисты* используют "экстремистский" перевод Библии. Они также якобы считают необходимым свержение конституционного строя РФ, так как "верят в порочность существующего положения вещей, грядущий конец света, победу Иисуса над дьяволом, захватившим мир, воцарение Иисуса и начало нового мироустройства".

Признаком возбуждения религиозной ненависти эксперты сочли критику католической церкви, состоящую в том, что в брошюре "Свидетелей Иеговы"* о науке, в статье о Галилее говорится, что католическая инквизиция приговорила его к пожизненному аресту несправедливо и папа Иоанн Павел II это признал. А вера иеговистов* в то, что Бог пролил на Содом и Гоморру огонь и серу, а в конце света мир ждут новые бедствия, трактуется экспертами как призыв к "геноциду, массовым репрессиям, установлению неравноправия, дискриминации, совершению преступлений по мотиву ненависти". Удивительно, но призывов к терроризму в верованиях иеговистов* эксперты не нашли.

Большинству из арестованных иеговистов* предъявлены обвинения по статье "Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

По статистике Европейской ассоциации "Свидетелей Иеговы"*, опубликованной в ноябре 2019 года, подвергаются уголовному преследованию или несут ответственность по статьям об экстремизме и его финансировании (282.2 и 282.3 УК РФ) около 300 иеговистов*.

Пятеро последователей "Свидетелей Иеговы"* из Орла, Томска, Пензы и Крыма (Сергей Филатов и Артем Герасимов) получили по шесть лет колонии. Следствие называло их лидерами местных общин. Одним из осужденных оказался гражданин Дании.

11 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека назвал внесение иеговистов* в список экстремистских организаций "полной чушью", однако с тех пор никаких законодательных послаблений не произошло.

"Со Свидетелями Иеговы обращаются так, как не обращались даже во времена СССР, если не считать сталинского периода. Мог прийти участковый с парой патрульных для порядка. Могли поговорить, пожурить. Могли устроить товарищеский суд, уволить с работы. Но в дома верующих через окна и балконы не врывались бойцы спецназа, не взламывали "болгарками" двери, людей не укладывали на пол под стволами автоматов, не приковывали наручниками к батареям, не пытали электрошокерами", - отмечал журналист Антон Чивчалов.

Европейский суд по правам человека в прошлом году коммуницировал две жалобы "Свидетелей Иеговы"* на нарушения их прав с требованием беспрецедентной для России компенсации в 79,1 млн евро (6 млрд рублей).