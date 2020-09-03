ВСЕ ФОТО Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Пресс-служба Правительства России На данный момент РФ возобновила авиасообщение с Турцией (Анкара, Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталья), Танзанией (Занзибар), Великобританией (Лондон) и Швейцарией (Женева)

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Рейсы в Каир будут выполняться три раза в неделю, в Дубай и на Мальдивы - два раза в неделю.

В кабмине также добавили, что частота воздушного сообщения со Швейцарией будет увеличена до четырех рейсов в неделю: два рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва - Женева - Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих - Москва - Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю, говорится в пояснительной записке к документу.

В правительстве при этом отметили, что россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений, а иностранцам разрешено многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России, передает ТАСС.

На данный момент РФ возобновила авиасообщение с Турцией (Анкара, Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталья), Танзанией (Занзибар), Великобританией (Лондон) и Швейцарией (Женева). Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию, некоторым категориям разрешено въезжать на Кипр. Запрет на перелеты также сняла Польша, ограниченный въезд для россиян введен и в Греции начиная с 7 сентября.