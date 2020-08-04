Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после обнаружения трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Борт штатно сел в аэропорту вылета", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет А-320 возвращается в аэропорт Петербурга. На борту находились 114 человек, в том числе шесть членов экипажа.

В декабре 2019 года из-за трещины на лобовом стекле был прерван полет самолета Ан-148, следовавшего из Иркутска в Красноярск. А в ноябре 2018 года из-за аналогичного повреждения в аэропорту Красноярска приземлился Boeing 737, летевший из Новосибирска в китайский город Санья. На борту находились 166 пассажиров и семь членов экипажа.

В авиакомпании NordStar отметили, что трещина во внешнем несиловом слое стекла в кабине пилотов возникла после вылета. Перед посадкой самолет более двух часов вырабатывал топливо.