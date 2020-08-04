Во вторник на очередном митинге в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске вычислили четырех провокаторов. В одном из них местные жители узнали члена "Единой России". Второго провокатора протестующие едва не побили под крики "Провокаторам позор!"

После этого мужчину передали в руки полицейских, пишет Znak.com. Когда его уводили, толпа скандировала: "Полиция, спасибо!"

Ранее, когда митинг только начинался, протестующие заметили еще двух провокаторов в толпе. Один из них был пьян и стал грубить участнице акции. Это вызвало возмущение участников митинга. Другой мужчина представил протестующим что-то вроде резолюции митинга с требованиями, но признался, что приехал в Хабаровск из Челябинска, чем вызвал подозрение у местных жителей. Они стали скандировать "Долой провокаторов!" После вмешательства полиции оба подозрительных мужчины удалились.

В Хабаровске ежедневно, начиная с 11 июля, проходят масштабные стихийные митинги и шествия. Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Владимир Путин уволил члена ЛДПР Фургала с формулировкой "в связи с утратой доверия", назначив временно исполняющим обязанности главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева. Однако хабаровчанам это также не понравилось. Градус недовольства вырос после того, как Дегтярев заявил, что к организации митингов причастны некие иностранные граждане, которые "раскачивают" ситуацию в регионе.