АГН Москва / Пресс-служба Лефортовского суда Экспертам Минобороны поручили проверить достоверность и степень секретности данных, которые якобы передал иностранным разведкам журналист Иван Сафронов

АГН Москва / Пресс-служба Лефортовского суда

Экспертам Минобороны поручили проверить достоверность и степень секретности данных, которые якобы передал иностранным разведкам журналист Иван Сафронов. Одновременно ведутся допросы лиц, имевших доступ к гостайне, с которыми общался журналист, и проверяется, имелись ли ушедшие на Запад материалы в общем доступе. Сам Сафронов настаивает, что в работе использовал только сведения из открытых источников, пишет "Коммерсант".

Некоторое время назад в Минобороны поступили материалы для проведения экспертиз по делу Ивана Сафронова. Речь идет о данных, которые в 2017 году журналист, по версии обвинения, передал представителям чешской разведки, о "военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке". Перед экспертами Минобороны поставлены вопросы о достоверности и степени секретности этих данных.

Свое заключение должны дать в первую очередь специалисты Главного управления Генштаба Минобороны, более известного как ГРУ. Кроме того, свои выводы должны сделать и сотрудники других подразделений военного ведомства, а также их коллеги из Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Одновременно, по некоторым данным, ведутся и допросы служащих Минобороны, которые имели доступ к государственной тайне и контактировали с журналистом по тем или иным вопросам. Кроме того, криминалисты ФСБ и подразделений по информационной безопасности намерены проверить версию Ивана Сафронова, который утверждает, что получил все данные из открытых источников.

Адвокат Ивана Сафронова, глава правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов отказался прокомментировать назначение экспертиз и проводимые ФСБ проверки, сославшись на секретность уголовного дела. При этом он отметил, что также не смог ничего прояснить по этому поводу: несмотря на ходатайства Ивана Сафронова, следователи до сих пор не ознакомили его с основными доказательствами по делу.

В окружении обвиняемого возмущены тем фактом, что проверка версии Сафронова проводится лишь сейчас, спустя почти пять месяцев после его ареста. Друзья и близкие Ивана Сафронова убеждены, что этот вопрос следователи должны были изучить в первую очередь, а также попытаться узнать, откуда эти сведения появились, с тем чтобы привлечь источники информации к ответственности за возможное разглашение гостайны (ст. 283 УК РФ).

Информаторов, по некоторым данным, пытаются установить, анализируя данные телефонных переговоров Сафронова. Однако сделать это будет довольно сложно, так как журналист ежедневно общался с множеством людей. Таким образом, выводы экспертов Минобороны будут иметь ключевое значение для его дела. "Очевидно, что, прежде чем пойти на задержание журналиста, представители ФСБ заручились неким заключением специалистов о правдивости и секретности якобы переданных им данных. Однако подобные документы носят лишь предварительный характер, а точную оценку такой информации могут дать лишь эксперты", - отмечает "Коммерсант".

Иван Сафронов находится под арестом больше трех месяцев. Ни общественности, ни адвокатам до сих пор не известны ни конкретные действия, вменяемые бывшему журналисту, ни доказательства его вины. Дело засекречено, все процессы проходят в закрытом порядке. Известно лишь, что Сафронов якобы передал некие секретные сведения чешской разведке, связанной с разведкой США.

В октябре стало известно, что в материалах дела появился "вербовщик" - адвокатам нельзя разглашать его имя, но, по данным СМИ, это друг Сафронова из Чехии Мартин Лариш, тоже бывший журналист. По версии следствия, он завербовал россиянина в 2012 году "для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой - Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США". Сам Лариш категорически отвергает причастность к каким-либо спецслужбам.

В октябре Сафронов попросил ФСБ разрешить ему поздравить мать с днем рождения по телефону, однако следователь не разрешил ему это сделать, сославшись на то, что такой разговор может быть использован для скрытого обмена информацией и "выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности", поскольку мать Сафронова является свидетелем по уголовному делу.

Инициативная группа в поддержку Сафронова, в которую входят его друзья, родственники и коллеги, посчитала действия ФСБ жестокими и абсурдными, и запустила онлайн-флешмоб в поддержку журналиста.