Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской области в минувший понедельник, 28 декабря

Главное управление МЧС России по Архангельской области

Поиски членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море, прекратили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. "Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты", - сказал собеседник агентства.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской области в минувший понедельник, 28 декабря. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим.

Сообщалось, что судно накрыла волна, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде. Спасенные рыбаки рассказали, что катастрофа произошла стремительно, и экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.

Как заявила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя северо-западного СУ на транспорте СК РФ по взаимодействию со СМИ Кристина Лобанова, причиной крушения могла стать ошибка капитана судна Александра Баранова. По некоторым данным, он выбрал неверный курс, и траулер ударился о скалистый грунт береговой линии. По другой информации, причиной катастрофы стал сильный шторм, из-за которого судно стало практически неуправляемым.