В Калуге неизвестные вандалы уничтожили "парад снеговиков", ставший популярным в соцсетях

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

В Калуге неизвестные разгромили парк снеговиков, которых вылепили горожане. Как пишет издание "Подъем", около 200 фигур появились в сквере Волкова 2 января, их лепили в рамках новогодней акции.

Как отмечает "Комсомольская правда", снеговиков лепили около 500 человек, и необычный парад тут же стал очень популярен в том числе и в соцсетях: среди созданных фигур встречались снеговики-медики, снеговики-спортсмены и даже снеговики-коты.

Спустя сутки всех "обитателей" парка разбили на кусочки, оставив только груды снега и снеговиковые атрибуты - носы-морковки, шляпы и сломанные ведра. Останки снежных фигур обещают убрать в течение суток. Глава города Дмитрий Денисов назвал уничтоживших фигуры "вандалами", но заявил, что полиция вряд ли будет заниматься нападением на них. "Ничего тут не попишешь, никакого состава нет, потому что это не является материальной ценностью", - пояснил он.

Между тем это не первый акт вандализма в Калуге, которая в этом году была объявлена новогодней столицей. За несколько дней до праздника во дворе бывшего краеведческого музея вандалы повредили ледяные скульптуры, построенные в рамках выставки. Тогда сотрудники музея быстро все восстановили.