Госдума РФ

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Пленарное заседание Госдумы РФ, март 2021 года

Госдума РФ

Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект, запрещающий выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах гражданам, причастным к деятельности организаций, которые признаны российскими властями экстремистскими.

Предполагается, что такой запрет будет действовать до пяти лет со дня решения суда. Документом предлагается запретить возможность избираться в ГД гражданам, которые были участниками общественных и религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими.

Ограничение планируется распространить на лиц, которые были учредителями таких организаций и входили в руководство за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации организации, признанной экстремистской или террористической. Они не смогут избираться в Думу в течение 5 лет.

В течение трех лет со дня решения суда не могут быть избраны в Госдуму граждане, занимавшие в таких организациях рядовые должности и помогавшие ее работе. Для получения запрета они должны были работать в организации за год до соответствующего решения суда.

Запрет будет касаться и "иных лиц", причастных к деятельности подобных организаций: предоставлявшим таким организациям финансовую, имущественную, "организационно-методическую, консультативную или иную" помощь, передает "Интерфакс".

Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за участие в нежелательной НПО

Во вторник группа депутатов Госдумы внесла еще один законопроект - об уголовном наказании за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ. Текст проекта размещен в думской электронной базе.

"Законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие введение уголовной ответственности за участие в деятельности и за руководство деятельностью иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности без предварительного привлечения совершающего деяния лица к административной ответственности", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту, участие в работе такой НПО повлечет, в частности, штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет с возможным лишением права заниматься определенной работой на срок до 10 лет. Также законопроектом предусмотрены такие санкции, как обязательные работы на срок до 360 часов или принудительные работы на срок до четырех лет, передает ТАСС.

Кроме того, предложено ввести обязательные работы на срок до 480 часов за руководство нежелательной НПО. Срок лишения свободы за это составит от двух до шести лет. Поправки вносятся в статью 284.1 Уголовного кодекса РФ, ответственность в которой для членов и руководителей нежелательных НПО сейчас не разграничена.

Авторами законопроекта выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ во главе с ее председателем Василием Пискаревым. Правительство дало положительный отзыв на законопроект.

В пояснительной записке указано, что "противодействие деятельности организаций, в отношении которых принято решение о признании их нежелательными на территории Российской Федерации, блокирование попыток их влияния на социальные и политические институты российского общества должно рассматриваться как одно из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти".

Комиссией ранее "были установлены многочисленные факты прохождения гражданами РФ тренингов по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних и т. д." "Указанное обучение осуществляется при методической, технической и финансовой поддержке иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - утверждают разработчики.

Напомним, 16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией*, штабов Навального, а также организации "Фонд защиты прав граждан"*. Прокуратура заявила, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Мосгорсуд засекретил все материалы этого дела.

26 апреля прокуратура РФ приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме. До окончания рассмотрения дела организациям запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Тогда же штабы Навального по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате и заморозке своих страниц в соцсетях. Сообщалось, что у сотрудников штабов Навального и ФБК* будут удалены рабочие почты, они передадут пароли от аккаунтов, с ними расторгнут договоры о сотрудничестве. Все это будет сделано для того, чтобы обезопасить сотрудников структур Навального и снизить вероятность их уголовного преследования. Также им дано указание почистить свои страницы в соцсетях от упоминаний и символики ФБК* и штабов Навального.

Если суд признает экстремистскими организациями ФБК*, штабы Навального и "Фонд защиты прав граждан"*, то этот статус сделает невозможной их дальнейшую работу в России. Будет запрещена вся их символика, СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены, уголовная ответственность будет грозить не только руководству этих организаций, но и их рядовым участникам, жертвователям, волонтерам. Организациям-"экстремистам" по закону "О противодействии экстремистской деятельности" запрещено проводить собрания, митинги и участвовать в выборах. Попадание в список Минюста фактически останавливает любые банковские операции. То есть любая активность, связанная с Навальным, будет исключена из легального политического поля.

Ярлык "экстремистской" несет для организации и ее членов несколько важных последствий. Организаторам работы "экстремистского объединения" может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК ("Организация деятельности экстремистской организации"). По этой же статье уголовная ответственность грозит тем, кто участвует в работе таких организаций - от двух до шести лет лишения свободы. Этот риск существует в том числе для рядовых сотрудников ФБК*, для волонтеров и для сочувствующих.

29 апреля Леонид Волков заявил об официальном закрытии сети региональных штабов Навального. По его словам, сохранение их работы в нынешнем виде невозможно, так как она будет подведена под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для работников и всех, кто принимает любое участие в работе сети.

Волков предложил волонтерам, жертвователям и всем сочувствующим поддержать "мощных и крутых региональных политиков", а также сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. "Вы им поможете, и все у них получится", - заключил Волков, не называя конкретных имен и организаций.

30 апреля Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень экстремистов и террористов, не дожидаясь решения суда.