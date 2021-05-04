Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал информацию о том, что дачникам грозят штрафы за наличие на участках одуванчиков, мяты и ромашки, которые относятся к сорным растениям.

Ранее РИА "Недвижимость" опубликовало комментарий юриста Татьяны Мацуковой, которая сослалась на прошлогоднее постановление правительства и напомнила о штрафах за нарушение правил борьбы с сорняками, опасными вредителями растений и возбудителями болезней растений.

К сорнякам, согласно постановлению, относятся, например, одуванчик лекарственный, мята полевая, ромашка пахучая, борщевик Сосновского, осот полевой, чертополохи и амброзия разных видов. Мацукова отметила, что отказ уничтожать сорняки на участке считается правонарушением.

Николаев в свою очередь подчеркнул, что документ, в котором содержатся правила борьбы с сорняками, не имеет отношения к дачникам. "Никаких санкций не нужно боятся и ожидать. Никаких оснований для этого просто нет", - цитирует его сайт нижней палаты. По его словам, речь идет о сельхозтоваропроизводителях, а также целевом и нецелевом использовании земель сельхозназначения.

Сотрудник экологического правового центра "Беллона" Всеволод Левченко уточнил РИА "Недвижимость", что дачникам грозят штрафы за сорняки, если такими растениями занято не менее половины участка, а сам он относится к сельхозземлям, например, СНТ.

"Если дача оформлена под ИЖС - индивидуальное жилое строительство, то можно ничего не опасаться. Но, чтобы были применены санкции, нужно хорошо постараться. В "диком" состоянии должно быть не менее 50% участка (для земель, отнесенным к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, - 20%)", - пояснил Левченко. Но даже в этом случае штраф грозит, только если сельскохозяйственная деятельность ведется на площади менее 25% земельного участка.