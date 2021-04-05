Пресс-служба мэра и правительства Москвы
 
 
 

Пресс-служба мэра и правительства Москвы
 
 
 

Cайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые стал формировать портал госуслуг, не подойдут для путешествий за рубеж, поскольку они оформляются только на российский паспорт.

Ранее в пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что на портале госуслуг сертификат о вакцинации от коронавируса будет формироваться не только на русском, но и английском языках. Однако, когда эта опция на портале появилась, оказалось, что в документе на английском указывается данные только внутреннего российского паспорта, а не заграничного, передает "Интерфакс".

"В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ", - подтвердили в службе поддержки портала.

Там пояснили, что вакцинация граждан РФ проводится по внутреннему паспорту, соответственно, сам сертификат оформляется на российский паспорт. "И английская версия также фиксируется по паспорту гражданина РФ", - добавили в службе поддержки.

Как отметили в сервисе, после прохождения первого этапа вакцинации медицинская организация должна передать данные в Минздрав РФ, откуда информация направляется на госуслуги в виде письма и сообщения в личный кабинет. После второго этапа предоставляется QR-код сертификата с возможностью скачать его в PDF. При необходимости его можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода.

"Время появления сертификата зависит от скорости внесения данных медицинской организацией, в которой была выполнена вакцинация. Обычно это занимает не более суток после прохождения финального этапа вакцинации", - сообщили в службе поддержки.

Как сообщалось, в Европе широко обсуждается возможность путешествий между странами континента с ковидными паспортами или сертификатами вакцинации, удостоверяющими, что их владельцы сделали прививку от коронавируса. Российская вакцина "Спутник V" может войти в число признанных в Евросоюзе, по крайней мере, некоторыми странами. В частности, министр туризма Греции уже заявил, что с 14 мая страна готова принимать российских туристов с прививкой "Спутником", аналогичное заявление сделали власти Хорватии.

Однако до сих пор неясно, какой должна быть форма сертификата о российской прививке, чтобы его принимали за рубежом. При этом до начала летнего сезона осталось меньше двух месяцев.