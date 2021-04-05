Архивное фото с задержания в Тульской области

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Полицейские в Тульской области выстрелили по колесам трактора, чтобы остановить управлявшего им пьяного сельчанина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Инцидент произошел неподалеку от села Дедилово Киреевского района.

Водитель трактора проигнорировал требование полицейских остановиться, после чего силовикам пришлось стрелять по колесам машины. В итоге мужчина съехал в канаву с водой и попытался уйти вплавь. Полицейским пришлось тоже броситься в воду. Нарушителя они задержали и доставили в дежурную часть.

"Пострадавших в результате применения оружия нет", - отметил Ярцев.

Трактором, как выяснилось позднее, управлял 21-летний местный житель, он был сильно пьян. Задержанный ранее уже был судим за различные преступления, в том числе за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.