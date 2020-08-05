Рабочая группа избирательной комиссии Архангельской области не засчитала больше половины подписей в поддержку выдвижения кандидатом в губернаторы региона Олега Мандрыкина, представляющего коалицию "Стоп-Шиес" и баллотирующегося от партии "Яблоко". Для регистрации требовалось собрать как минимум 189 подписей муниципальных депутатов и глав районов не менее чем в 75% районов и городских округов, то есть в 21 муниципалитете.

На сайте избиркома сообщается, что подписи за Мандрыкина были собраны только в 20 муниципальных районах и городских округах, а среди подписантов оказалось 23 человека, которые поддержали выдвижение двух кандидатов одновременно. В этом случае, согласно закону, засчитывается подпись, которая была проставлена раньше по дате и времени. Более поздние не засчитываются.

Таким образом, количество муниципальных районов и городских округов на конец окончания проверки подписей в поддержку Мандрыкина составило 10 из 21 необходимого, заявили в избиркоме. Замечания к оформлению подписных листов комиссия не выявила только у действующего врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, выдвинутого на пост главы региона от "Единой России". При этом на официальном сайте партии он уже значится как губернатор, без приставки "врио", заметил портал "7х7".

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Мандрыкин сообщил изданию, что ошибки не носят фатального характера. Часть замечаний уже устранена. Мандрыкин отметил, что в избиркоме не сомневаются в подлинности его подписных листов, но есть "какие-то ошибки, есть задвоенные подписи". Говорить о недопуске к выборам он считает преждеременным.

На исправление замечаний отводится три дня. В случае отказа в регистрации штаб Мандрыкина намерен обратиться в суд, "поскольку за провластных кандидатов специально собиралось избыточное количество подписей, чтобы таким образом искусственно ограничить конкуренцию на выборах", говорится на сайте "Яблока".

В архангельском отделении партии уточнили, что Мандрыкин собрал 214 подписей "несмотря на масштабное противодействие со стороны администрации региона". По данным штаба кандидата, на депутатов весь период сбора подписей оказывалось давление: "их путем давления и обмана заставляли сдавать подписи не только за врио губернатора Александра Цыбульского, но и за других согласованных кандидатов".

Олег Мандрыкин - предприниматель из Северодвинска, активист общественного движения "Чистый Север 29" и противник строительства мусорного полигона на станции Шиес. В феврале межрегиональная коалиция "Стоп-Шиес", в которую входит 36 общественных организаций, провела интернет-голосование за "народного кандидата" в губернаторы Архангельской области. По его итогам больше всего голосов получили депутат областного собрания, член "Справедливой России" Ирина Чиркова (37,7%), активист Владимир Когут (28%) и Олег Мандрыкин (8%).

Организаторы голосования заявили, что голоса за некоторых кандидатов были накручены искусственно с использованием не региональных или не российских IP-адресов. За вычетом такой "аномальной активности" на первом месте оказался Мандрыкин.