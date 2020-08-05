Рассмотрение по существу уголовного дела о ДТП со смертельным исходом в отношении Михаила Ефремова в Пресненском суде, 5 августа 2020 года

АГН Москва / Андрей Никеричев Рассмотрение по существу уголовного дела о ДТП со смертельным исходом в отношении Михаила Ефремова в Пресненском суде, 5 августа 2020 года

АГН Москва / Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов, который стал фигурантом дела о пьяном ДТП со смертельным исходом, не признал свою вину во время первого судебного заседания в Пресненском суде. "Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?" - заявил актер, уточнив, что ему понятно предъявленное обвинение.

Он также попросил обратить внимание на "инсинуации", которые в отношении него допускает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, передает ТАСС. "Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на спорт, общаются с друзьями, которые смотрят телевизор, а там показывают материалы дела, где я якобы признал свою вину", - сказал актер и попросил суд сделать защитнику замечание.

Против Добровинского и адвоката Ефремова Эльмана Пашаева ранее было возбуждено дело о дисциплинарных проступках: представители адвокатской палаты обращали внимание на то, что оба адвоката дают многочисленные интервью и комментарии, участвуют в различных телевизионных шоу и публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают суждения, явно несовместимые с адвокатской профессией и используют свою причастность к громкому делу для саморекламы. Также там обратили внимание на то, что Эльмана Пашаева трижды лишали адвокатского статуса.

Прокурор в суде заявила, что Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 километров в час, так как утратил контроль за своим автомобилем. "После чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения", - сказала гособвинитель и уточнила, что актер двигался со скоростью 85 километров в час на участке дороги, где движение ограничено 60 километрами в час.

"Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях. У Ефремова были признаки алкогольного опьянения, я его отстранил", - сказал один из свидетелей по делу, инспектор ГИБДД Александр Козлов. По словам свидетеля, которые приводит ТАСС, первый экипаж ДПС прибыл через две минуты после аварии, так как находился на соседнем перекрестке.

При этом Козлов не смог вспомнить, был ли еще кто-то еще в машине Ефремова в момент аварии, и не смог уточнить, был ли погибший Сергей Захаров пристегнут в момент аварии. При этом на уточняющий вопрос адвоката Ефремова о том, видел ли инспектор лично актера за рулем или ему об этом сообщили, Козлов ответил: "Сам не видел".

"Подъехали на место после вызова вместе с коллегой. Увидели место аварии, что Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров был зажат в автомобиле. Я осмотрел место ДТП, вызвал МЧС и скорую помощь, предпринял меры, чтобы наладить движение... Предлагал Ефремову пройти освидетельствование на месте, были признаки состояния опьянения - запах алкоголя, неустойчивая походка, соответствующее поведение... Он дал согласие на медицинское освидетельствование, мы поехали. Был установлен факт, что опьянение сильное - 1,05 или 1,25 [промилле] было", - рассказал Козлов (цитата по РИА "Новости".

Процесс начался с вопроса о признании или непризнании потерпевшей по делу гражданской жены погибшего Ирины Стерховой. Против признания ее потерпевшей выступили и адвокат Ефремова Эльман Пашаев, и адвокат официальной жены погибшего Александр Добровинский. В результате суд отказался признать Стерхову потерпевшей по делу, после чего она удалилась из зала заседаний со словами: "Стыдно должно быть!"

Кроме того, на стадии заявления ходатайств адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил суду, что располагает данными о возможных фальсификациях доказательств представителями потерпевших. В частности, у Пашаева возникли вопросы к показаниям тех свидетелей, которые сообщали, что в момент ДТП за рулем автомобиля был именно Ефремов, сообщает Znak.com. Адвокат Ефремова призвал суд скептически отнестись к их показаниям. Судья приняла его заявление о фальсификации доказательств и сообщила, что позже даст ему оценку.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Спустя несколько дней актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова, и заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть. Михаил Ефремов подчеркнул, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Он также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства. Семья погибшего жителя Рязанской области Сергея Захарова не приняла извинения. Ефремова будут судить по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит до 12 лет лишения свободы.