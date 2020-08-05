Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав ЦИК потратит 1 млн рублей на поиск "негативной и заведомо ложной информации" о своей работе

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Центризбирком заказал мониторинг соцсетей, среди основных задач которого не только продвижение избирательной системы в интернете, но и "выявление и противодействие негативно окрашенной и заведомо ложной информации" о деятельности комиссии. Это следует из контракта стоимостью 1,2 миллиона рублей на оказание услуг "по аналитическому мониторингу социальных медиа и сети Интернет и информационному взаимодействию", заключенного ЦИК с "Интегрум Медиа". По его условиям, исполнитель обязан в течение часа уведомлять ЦИК о "негативных или фейковых публикациях, требующих внимания и оперативного реагирования" и сразу же предлагать способ реагирования или "информационного противодействия", сообщают "Открытые медиа".

В соцсетях ЦИК присутствует с 2017 года, когда у него появились свои аккаунты и официальные страницы в Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Twitter, а также каналы в мессенджере Telegram и на видеохостинге Youtube. В 2018 году в комиссии задумались над расширением своего присутствия в соцсетях и впервые наняли для этого специализированное агентство. В условия контракта с ним входили такие требования, как ведение аккаунтов ЦИК и их модернизация, мониторинг соцсетей "для повышения качества обратной связи", а также определение целевых аудиторий и концептуальных основ информационной политики. Теперь к этим задачам добавилась борьба с негативом.

"Это информационная война, и мы в этой информационной войне не будем давать спуску всем тем, кто врет", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на форуме "Территория смыслов", отвечая на просьбу прокомментировать так называемое "голосование на пеньках" на плебисците по поправкам к Конституции. До этого представители ЦИК не раз уже объясняли появляющиеся в СМИ сообщения о нарушениях во время голосования некими провокациями. В частности, в 2019 году Памфилова пообещала начать проверку информации, поступающей на интерактивную карту нарушений на выборах, составляемой движением "Голос" по данным объединений общественных наблюдателей.

Отношение председателя ЦИК к критике сильно трансформировалось со временем, отмечает сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. Поначалу декларировалось, что комиссия благодарна за конструктивную критику, но затем ЦИК стал все резче реагировать на нее. Трансформация стала особо заметна в последний год, когда ЦИК фактически закрылась для реальных экспертных обсуждений, говорит Григорий Мельконьянц. "Думаю, это связано с отсутствием содержательных аргументов, ведь ЦИК вынуждена оправдывать все те безумные инновации, которые сейчас вводятся в избирательное законодательство", - рассуждает он.

С 29 марта в России за распространение фейковых новостей может быть назначен штраф в размере до 1,5 млн руб. Адвокат "Агоры" Станислав Селезнёв отмечает, что законодательство о фейках - удобный инструмент для контроля за распространением мнений по любым общественнно-значимым вопросам, и выборы - не исключение, хотя в последнее время власти и сосредоточились в основном на поиске фейков о коронавирусе.

Сама по себе формулировка закона очень размыта, а практика складывается так, что для признания информации заведомо ложной достаточно одного ее официального опровержения. Так, в Воронежской области протокол о привлечении к ответственности за нарушения закона о фейках составили на журналиста, сообщившего о таракане в котлете из школьной столовой, а в Челябинской области - на блогера за предположение о том, что провал грунта в центре поселка вызван взрывными работами на строительстве Томинского ГОКа. А теперь мы видим, что Роспечать предлагает создать специальный сервис для поиска фейковых новостей, напоминает эксперт.