Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина хорошим человеком, который не может совершить преступления, которые ему приписывают.

Во время интервью "Соловьев Live", которое ведет один из самых рьяных пропагандистов Кремля, Песков утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина хорошим человеком: "Да". На вопрос о том, может ли Путин, по его мнению, совершить преступления, в которых его обвиняют, Песков ответил: "Нет". Он также добавил, что если бы гипотетически допускал такое, то не работал бы на своем посту.

Песков также добавил, что Путин стал более непримирим к негативным проявлениям и к некомпетентности, он может быть жестоким по отношению к тому, что в его понимании греховно: к предательству, воровству, цитирует пресс-секретаря главы государства госинформагентство РИА "Новости".

"Ну в каком-то плане конечно, он же развивается. Он же человек. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Он стал гораздо более непримирим к некомпетентности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменился ли Путин.

"В то же время к каким-то ошибкам людей - людей, которые совершают ошибки работая, можно совершать ошибки, ничего не делая, и это непростительные ошибки, а если хочешь работать и ошибаешься, так бывает, и это не преступно", - добавил Песков.

На вопрос, не жестокий ли человек Путин, Песков сказал, что "если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный. "То есть к тому, что в его понимании является вот греховным таким, это как я вижу, да, он жестокий", - отметил пресс-секретарь президента.

Что касается "войны башен" в администрации президента, то ее нет, а существуют споры и разные точки зрения, сообщил пресс-секретарь главы государства. "Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры - жаркие споры, жесткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее. Эти споры есть, но это никоим образом не является "войной башен". Это все уже преувеличение", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live".

По его словам, администрация - это живой организм, который "работает во имя одной единственной цели - обеспечить работу президента". При этом "иногда кому-то не нравится то, что делает одно направление, кто-то считает, что это наносит ущерб происходящему процессу", но разногласия - это часть рабочего процесса, добавил пресс-секретарь.

"Есть некий совещательный формат, или каждый, кто занимается своим направлением, докладывает президенту. Но всегда можно доложить и альтернативную точку зрения", - отметил Песков.

Реакция президента на происходящее всегда вдумчивая, продуманная, аргументированная, подчеркнул пресс-секретарь и добавил, что Путин не будет "стрелять себе в ногу", чтобы отомстить. "Стрелять себе в ногу", чтобы кому-то отомстить, - это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная", - сказал Песков.