Житель Иркутской области поджег лес, "психанув" из-за того, что его никто не хотел подвезти

МВД России по Иркутской области В Иркутской области задержали 18-летнего поджигателя леса, по вине которого возник пожар на площади около 20 гектаров

МВД России по Иркутской области

В Иркутской области задержали 18-летнего поджигателя леса, по вине которого возник пожар на площади около 20 гектаров, сообщается на сайте ГУ МВД по региону. Пожар произошел накануне между селами Биликтуй и Большая Елань Усольского района. На локализацию и тушение ушло несколько часов.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили вблизи трассы несколько очагов огня и обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно. В ходе опроса выяснилось его вероятная причастность к пожару.

Юноша рассказал, что хотел остановить попутку до села Большая Елань, но никто не остановился. "Я психанул и начал поджигать лес", - заявил задержанный. По его словам, он поджег сухую траву в четырех местах.

В отношении нарушителя составлен протокол по статье 8.32 КоАП за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Если его вина будет установлена судом, помимо денежного штрафа ему предстоит также оплатить ущерб, причиненный природному фонду.

С 1 мая в южных, центральных и западных районах Иркутской области действует особый противопожарный режим, во время действия которого запрещено разводить костры, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне или углях, производить пал травы. С введением средних и высоких классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесов.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях этого режима гражданам грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей, должностным лицам - от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим - от 200 до 400 тыс. рублей.