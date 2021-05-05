В Томской области сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело о вандализме в отношении несовершеннолетней жительницы города Северска. Она подозревается в порче баннеров, посвященных движению "Бессмертный полк". Об этом в среду сообщается на сайте областного управления СК РФ.

По предварительной информации, ночью 3 мая подозреваемая, находясь возле здания одного из торговых центров на Коммунистическом проспекте в Северске, умышленно повредила установленные на улице четыре баннера общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Как уточняет "Коммерсант", полицейским удалось установить личность девушки 4 мая. Ей исполнилось 17 лет. Подозреваемая не учится и не работает.

1 апреля стало известно, что житель Владивостока стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК) из-за публикации на сайте "Бессмертного полка" фотографии рейхсминистра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.