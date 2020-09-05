Жерар Депардье

DenisMakarenko / DepositPhotos Своим духовным отцом Депардье назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого СМИ называют духовником президента России Владимира Путина

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, принял православие, сообщили РИА "Новости" в парижском соборе Александра Невского, где 4 сентября прошло таинство крещения. Собеседник агентства подробностей не привел.

В беседе с ТАСС представитель собора рассказал, что на обряде присутствовали близкие друзья артиста, а само событие стало неожиданным, но "очень приятным". Собеседник агентства отказался назвать имя, полученное Депардье при крещении.

По данным французского еженедельника Valeurs Actuelles, на таинстве присутствовали около 30 человек. В первой части церемонии, после молитвы изгнания нечистой силы, Депардье отрекся от сатаны. Затем трижды подтвердил свое единение с Христом, и под "торжественные песнопения хора и молитвы собравшихся" его "обильно окропили" святой водой.

Актер сообщил изданию, что в тот же день стал крестным отцом маленькой девочки. Желание принять православие он объяснил любовью к православной литургии и связями с православным духовенством. Своим духовным отцом Депардье назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого СМИ называют духовником президента России Владимира Путина.

При этом актер признался, что в ближайшее время хочет принять иудаизм. Ранее Депардье проявлял интерес к исламу, буддизму и индуизму. Говоря о католицизме, он отметил, что восхищается папами Бенедиктом XVI и Иоанном Павлом II, но его "раздражает" католическая литургия.

В начале года "православное" движение "Сорок сороков", известное своей радикальностью, потребовало от Первого канала удалить рождественский выпуск "Вечернего Урганта" с участием Жерара Депардье. В нем ведущий Иван Ургант показал коллаж с актером Николасом Кейджем, у которого день рождения 7 января, в образе младенца Иисуса, окруженного "волхвами" - режиссерами Никитой Михалковым, Стивеном Спилбергом и Квентином Тарантино.

Позже, слушая рассуждения Депардье о русской кухне и приготовлении молочного поросенка, Урган сравнил жестикулирующего актера с Девой Марией, которая укачивает Иисуса. "Да, так и есть, это жертва. Поросенок закончит не на кресте, а в блюде, но это такая же жертва", - сказал Депардье. Активисты "Сорока сороков" сочли все это "сознательным глумлением над христианским праздником Рождества Христова и богохульством с целью оскорбления чувств верующих".

А депутат Госдумы Николай Земцов попросил генпрокурора России Игоря Краснова завести на Урганта уголовное дело об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ) и возбудить дело по статье 282 РФ УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". История закончилась тем, что шоумен принес извинения всем, кто считает себя оскорбленным, и попросил верующих "отозвать проклятья".