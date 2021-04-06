Совет Общественной палаты одобрил исключение Марины Литвинович из столичной общественной наблюдательной комиссии. Об этом сообщила в Facebook сама правозащитница. Решение принято с мотивировкой "за неоднократные нарушения кодекса этики".

Марина Литвинович сообщила "Интерфаксу", что намерена оспорить в суде это решение: "Правовых оснований для лишения меня статуса нет, это политическое решение". На вопрос, намерена ли она идти на выборы в Госдуму, Литвинович ответила: "Теперь, конечно, с большой вероятностью, да".

Как объяснил зампред ОНК Москвы Николай Зуев, претензии к Литвинович связаны с тем, что она "настойчиво предлагала" родственникам обвиняемого в госизмене определенного адвоката, а также рассказала СМИ о доследственной проверке по итогам посещения изолятора временного содержания N 1.

В начале месяца 22 члена московской ОНК проголосовали за исключение Литвинович, семеро - против, еще трое воздержались.

Заместитель председателя ОНК Николай Зуев, по словам правозащитницы, утверждал, что она "разгласила данные следствия" по делу оппозиционерки Любови Соболь - то есть нарушила федеральный закон "Об общественном контроле".

В декабре Литвинович рассказала в соцсети о посещении Соболь в ИВС на Петровке, а телеканал "Дождь" взял у нее интервью. Наблюдательница говорила, что Соболь допрашивали ночью, а очную ставку с тещей сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева провели поздно вечером - около 22:00, что запрещено. Кроме того, Литвинович добавила, что следователи изъяли защитную маску Соболь для получения образца ДНК.

На сайте ОНК сообщалось, что на наблюдательницу поступали жалобы от "граждан, адвокатов <…> и органов власти".

Бывшие и действующие члены московской общественной наблюдательной комиссии подписали открытое письмо в поддержку Литвинович, которое опубликовало "Эхо Москвы". Авторы подчеркивали, что за 2020 год Литвинович 151 раз съездила в колонии, спецприемники, изоляторы и другие места принудительного содержания, а за начало 2021 года - 37 раз.

"Она поговорила об условиях и личных нуждах с каждым из более восьмисот арестантов ЦВСИГ в Сахарово, отправленных туда после зимних протестов. В московском ОНК текущего созыва трудно найти человека, который работал бы столь активно и усердно, как Марина Алексеевна Литвинович", - говорилось в письме.