В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области сообщили о переводе оппозиционного политика Алексея Навального, который содержится в исправительной колонии N 2, в медико-санитарную часть. Это связано с тем, что у осужденного "в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания", в том числе высокая температура.

"В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание", - говорится в ответе ФСИН на запрос "Известий".

Между тем источник газеты опроверг информацию о вспышке туберкулеза в колонии. По его словам, если бы в окружении Навального кто-то действительно заболел, то на карантин бы отправили весь отряд.

- Навальный рассказал, что в колонии у него поднялась температура и начался кашель



Ранее 5 апреля в Instagram Навального был опубликован пост, в котором утверждается, что за последнее время из отряда оппозиционера три человека были госпитализированы с туберкулезом. Это, по его подсчетам, составляет 20% от численности. У самого Навального, согласно сообщению, сильный кашель и температура 38,1.

Это подтвердила и адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. В эфире "Дождя" она рассказала, что состояние осужденного политика с каждым днем голодовки ухудшается. Он сильно истощен.

"Сегодня был адвокат, который увидел его в еще худшем состоянии, чем в пятницу. У него очень сильный кашель, температура. Естественно, учитывая, что он голодает, он истощен. Он потерял в весе уже с момента пребывания в колонии уже 13 килограммов", - заявила Михайлова.

О том, что политика перевели в медсанчасть, она узнала из СМИ. Ольгу Михайлову беспокоит, что врачей в колонии нет, и всю медицинскую помощь, которая осуществляется на территории колонии, проводит фельдшер, работающий в этой медицинско-санитарной части.

"Будет или нет туда приглашен какой-то врач, я не знаю, все в руках ФСИН", - добавила Ольга Михайлова.

В понедельник глава международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к политику Алексею Навальному врача и освободить оппозиционера. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Twitter.

"Я написала Владимиру Путину по поводу ареста Алексея Навального и ухудшения состояния его здоровья. Есть основания считать, что его медленно убивают. К нему должны пропустить врача, которому он доверяет, и он должен быть освобожден", - написала Калламар.

Она обратила внимание на то, что политика в прошлом году отравили химоружием семейства "Новичок", поэтому его состояние требует специализированной помощи, но вместо этого "его лишают сна в тюрьме, что равносильно пытке". Кроме того, Калламар призвала своих подписчиков поддержать усилия организации, направленные на скорейшее освобождение Навального, так как он "не совершил никакого общепризнанного преступления", а свободы его лишили из-за критики в адрес властей.

Аньес Калламар была назначена генеральным секретарем Amnesty International 30 марта. Перед тем, как возглавить правозащитную организацию, она была одним из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении Навального. Сам Алексей Навальный считает, что покушение на него организовали сотрудники ФСБ, действовавшие по приказу Владимира Путина.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию, заменив условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Политику предстоит провести в заключении примерно 2,5 года. За время пребывания в колонии N 2 в Покрове Навальный получил уже шесть выговоров, из-за чего рискует попасть в штрафной изолятор и потерять возможность освободиться условно-досрочно.

31 марта Алексей Навальный объявил в колонии голодовку. Поводом для этого стало то, что ему, несмотря на проблемы со здоровьем, не приглашают врача и не дают лекарства. Кроме того, Навальный отметил, что "вместо медицинской помощи у него пытка лишением сна". Пресс-служба УФСИН по Владимирской области в свою очередь заявила, что заключенный получает всю необходимую медицинскую помощь "в соответствии с его текущими медицинскими показаниями", и что ночные обходы "не препятствуют отдыху осужденных".

1 апреля в ИК-2 побывала сотрудница RT Мария Бутина - вероятно, для съемок репортажа о колонии. Бутина заявила, что Навальный "лежит как барин", "выглядит вполне нормально", и "на человека, которому не дают спать, не похож". RT также опубликовал видео словесной перепалки Бутиной и Навального. Журналистка возмущалась, что оппозиционер называет условия в колонии "пыточными", хотя они, по ее мнению, лучше, чем в иной гостинице.