Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

АГН "Москва" / Денис Гришкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать приговор участнику акции протеста 31 января, получившему 1,5 года условно за толчок силовика в спину, и доложить о наличии оснований для его обжалования. Приговор был вынесен накануне Октябрьским районным судом в Петербурге уроженцу Архангельска Артему Попову.

"Таких лояльных приговоров лицам, которые совершили противоправные действия в отношении представителей власти, было несколько. Вместе с тем следствием в каждом случае был собран ряд доказательств преступных намерений фигурантов по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, исполнявшим служебный долг по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. В частности, действия уроженца Архангельска попали на видеозапись, и умысел в его действиях также не вызвал у следствия сомнений", - говорится на сайте СК.

Глава ведомства полагает, что подобные судебные решения "могут порождать сомнения в профилактирующем значении наказания, не препятствуя новым подобным прецедентам". При этом согласно УПК Следственный комитет не имеет возможности инициировать обжалование приговора.

В объединенной пресс-службе судов "Фонтанке" сообщили, что за 2020 год районные суды Санкт-Петербурга вынесли 295 приговоров по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Осужденные по этим делам обычно приговариваются к штрафам в размере от 10 до 100 тысяч рублей либо к условному наказанию от одного года до двух лет. "Достаточно часто встречается и прекращение дел с применением судебного штрафа, особенно если лицо ранее не судимо и признает вину", - пояснили в пресс-службе, отметив, что суды рассматривают дела в строгом соответствии с действующим законодательством.

Попов стал вторым условно осужденным фигурантом дел о нападении на полицейских во время акциях протеста, которые прошли в конце января в Петербурге. В конце марта два года условно получил отец семерых детей Кирилл Богданов, толкнувший сотрудника полиции. К реальному сроку - году колонии-поселения - приговорили Евгения Туганкова, который также признал свою вину.

По версии следствия, 31 января на Сенной площади Попов, "руководствуясь внезапно возникшим неприязненным отношением", толкнул силовика в спину двумя руками, "чем причинил потерпевшему физическую боль и моральный вред". Жителя Архангельска обвинили в неопасном для жизни и здоровья насилии в отношении полицейских (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Попов признал вину и в знак раскаяния перевел 2 тысячи рублей в благотворительный фонд "Подари жизнь". Рассмотрение дела проходило в особом порядке. Несмотря на это и смягчающие обстоятельства (у мужчины пожилая мать, недавно пережившая инфаркт), прокуратура просила для Попова два года колонии, сообщает "ОВД-Инфо" .

Как отмечает Telegram-канал портала "ЗакС.ру", инцидент с участием Попова произошел во время задержания протестующих, которых другие люди пытались отбить у силовиков. Один из пострадавших - полицейский, направивший табельное оружие в сторону участников несанкционированной акции.