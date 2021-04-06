Верховный суд РФ

Михаил Тихонов / Moscow-Live

Пленум Верховного суда решил внести в Госдуму поправки в УПК, которые отнесут дела о домашнем насилии и клевете из частного в разряд дел частно-публичного обвинения. Текст законопроекта опубликован на сайте "Право.ру".

Об инициативе в декабре прошлого года сообщил председатель ВС Вячеслав Лебедев. УПК сейчас относит к частному обвинению только три статьи, которые приводятся в законопроекте; принятие поправок приведет к ликвидации этого института. Он объяснял необходимость поправок тем, что пострадавшие от домашнего насилия "вынуждены собирать доказательства, продолжая проживать совместно с правонарушителем, обидчиком, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны".

В порядке частного обвинения дела возбуждают по заявлению потерпевшей стороны. По ним не осуществляется дознание и обязанность по сбору доказательств лежит на потерпевших. Такие дела рассматривают мировые судьи, и их можно прекратить по примирению сторон. Перевод статей в новый раздел приведет к тому, что к сбору доказательств привлекут правоохранительные органы, а прекратить дела нельзя будет только из-за отказа потерпевшей стороны от заявления.

Глава Общественного совета при МВД РФ, известный адвокат Анатолий Кучерена в этой связи выразил мнение, что жертвы домашнего насилия должны сами решать, обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении или оставлять этот вопрос в порядке частного обвинения.

"Разделяя позицию Верховного суда и понимая актуальность данного вопроса, я бы дал самому потерпевшему выбор принимать решение - обращаться в правоохранительные органы или рассматривать конфликт в рамках частного обвинения", - сказал Кучерена "Интерфаксу".

Он считает, что "если данные поправки в закон будут приняты, то многие жертвы домашнего насилия будут бояться писать в полицию - чтобы не потерять кормильца, близкого человека, просто родственника".

По мнению Кучерены, если потерпевший считает, что "не в состоянии самостоятельно добыть доказательства и вынужден обращаться за помощью к государству в лице правоохранительных органов, то он может написать заявление, и тогда это уже не будет частным обвинением". "Но если он считает, что сам может доказать вину обидчика и добиться его преследования, то тогда он не обращается в органы, а сам идет в суд и добивается наказания обидчика", - отметил адвокат.

Тем самым, пояснил он, "потерпевший сохраняет возможность примирения с обидчиком". "В случае же, когда жертва семейного насилия обращается в правоохранительные органы, то он теряет такую возможность, как указано в законопроекте", - подчеркнул Кучерена.

Юрист полагает, что на какой-то период можно было оставить такой выбор для потерпевших и посмотреть, как это работает. "После этого можно будет окончательно принимать поправки в закон", - добавил он.

В 2020 году почти половина дел по этим статьям были прекращены из-за примирения сторон, отмечается в пояснительной записке законопроекта. По статье о легком вреде здоровью были осуждены 1616 человек, а по статье о побоях - 1629; при этом дела из-за примирения были прекращены на 1519 и 1355 человек соответственно.

Дело о побоях, как добавляет Верховный суд, возбуждается только если нападавший уже привлекался по соответствующей административной статье (6.1.1 КоАП), а по ней привлекают только в публичном порядке. Перевод статьи о клевете суд также объяснил тем, что у нее есть аналог в КоАП - статья об оскорблении 5.61.