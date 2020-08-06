Сергей Фургал

Правительство Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля, ему вменяется причастность к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах

Московский городской суд / ВКонтакте

Кремль не ожидал победы Сергея Фургала на выборах в Хабаровском крае в сентябре 2018 года и уже после их проведения поставил цель снизить популярность политика в регионе, а рейтинг президента РФ Владимира Путина - повысить. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы администрации президента и ее сотрудника.

По словам источника газеты, арест Фургала связан "исключительно с политикой": популярностью бывшего губернатора и тем фактом, что план Кремля провалился.

Перед сентябрьскими выборами 2018 года Федеральная служба охраны (ФСО) представила Кремлю результаты своего опроса, согласно которым "около половины жителей региона недовольны существующим положением дел в экономике и социальной сфере, но не видят реальных альтернатив нынешнему губернатору" - то есть единороссу Вячеславу Шпорту.

Однако спустя полмесяца представляющий ЛДПР Фургал победил Шпорта с большим преимуществом, получив 69,6% голосов избирателей. После этого перед Кремлем встала задача снизить популярность политика в регионе и даже подорвать его легитимность. Кампания по снижению рейтинга Фургала началась весной 2019 года, пишет газета.

В одной из методичек, по данным FT, даже назывались конкретные цифры: рейтинг избранного губернатора должен был упасть до 46,1%, а рейтинг Путина - повыситься до 48,6%. Для этого предлагалось задействовать подконтрольные местные СМИ, которые при освещении положительных событий должны были упирать на то, что жизнь в Хабаровском крае улучшается "благодаря решениям и действиям президента РФ". После того, как план провалился, Фургала решили убрать силовыми методами, констатировали источники Financial Times.

Последовавшие после ареста Фургала массовые протесты тоже стали неожиданностью для Кремля, указывает издание. Проблемой стало и то, что привычная пропаганда и обвинения в том, что уличные акции подогреваются из-за рубежа, в этом случае не срабатывают.

Сергей Фургал был задержан 9 июля, ему вменяется причастность к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. По версии следствия, он был организатором покушения на предпринимателя Александра Смольского и убийств двух конкурентов по бизнесу - Евгения Зори и Олега Булатова.

Фургал содержится под стражей в Москве в СИЗО "Лефортово" и находится в полной информационной блокаде. Одним из требований протестующих является справедливый открытый суд над бывшим губернатором в Хабаровске.