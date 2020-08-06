За последние сутки в России выявлено 5267 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 116 человек умерли, сообщает федеральный оперативный штаб

Стопкоронавирус.рф Общее число выявленных заболевших достигло 871 894 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

За последние сутки в России выявлено 5267 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 116 человек умерли, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных заболевших достигло 871 894 человек, умерших - 14 606 человек.

Из больниц за последние сутки выписано 7331 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 676 357 человек.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 684 (13)

Свердловская область - 183 (7)

Ханты-Мансийский АО - 160 (1)

Московская область - 159 (1)

Санкт-Петербург - 159 (16)

Ростовская область - 130 (4)

Красноярский край - 129 (3)

Иркутская область - 128 (9)

Краснодарский край - 125 (2)

Мурманская область - 122 (2)

Хабаровский край - 120 (2)

Ставропольский край - 116 (2)

Ульяновская область - 109

Омская область - 106

Нижегородская область - 105 (2)

Оренбургская область - 103 (1)

Волгоградская область - 98 (1)

Приморский край - 98 (1)

Кемеровская область - 97

Воронежская область - 96 (2)

Ямало-Ненецкий АО - 96

Новосибирская область - 93 (7)

Челябинская область - 92

Алтайский край - 92 (2)

Саратовская область - 90 (1)

Тюменская область - 80

Пермский край - 69 (4)

Сахалинская область - 68

Архангельская область - 61

Томская область - 60 (2)

Республика Саха (Якутия) - 58 (1)

Пензенская область - 52 (1)

Белгородская область - 51

Республика Калмыкия - 51 (1)

Кировская область - 49 (1)

Республика Карелия - 48

Самарская область - 44 (1)

Республика Дагестан - 42 (2)

Астраханская область - 41

Ярославская область - 39

Республика Коми - 37 (3)

Орловская область - 36

Республика Башкортостан - 35 (1)

Костромская область - 33

Тульская область - 32 (5)

Республика Мордовия - 32

Чувашская Республика - 32

Ленинградская область - 31

Псковская область - 30

Республика Татарстан - 30 (2)

Удмуртская Республика - 29

Курганская область - 28

Курская область - 27

Рязанская область - 27 (1)

Тамбовская область - 27

Вологодская область - 27

Ивановская область - 26

Тверская область - 26 (3)

Республика Адыгея - 26

Калужская область - 25

Брянская область - 24

Республика Бурятия - 24

Республика Крым - 24 (1)

Республика Ингушетия - 22

Республика Хакасия - 21 (1)

Амурская область - 21

Магаданская область - 21

Владимирская область - 20 (3)

Республика Алтай - 18

Республика Тыва - 17

Калининградская область - 16

Новгородская область - 16

Липецкая область - 15

Смоленская область - 15 (1)

Республика Марий Эл - 15

Кабардино-Балкарская Республика - 14 (1)

Камчатский край - 14

Карачаево-Черкесская Республика - 12 (1)

Забайкальский край - 11

Республика Северная Осетия - 8

Чеченская Республика - 8

Еврейская АО - 4

Севастополь - 4 (1)

Чукотский АО - 3

Ненецкий АО - 1

