За последние сутки в России выявлено 5267 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 116 человек умерли, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных заболевших достигло 871 894 человек, умерших - 14 606 человек.
Из больниц за последние сутки выписано 7331 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 676 357 человек.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 684 (13)
Свердловская область - 183 (7)
Ханты-Мансийский АО - 160 (1)
Московская область - 159 (1)
Санкт-Петербург - 159 (16)
Ростовская область - 130 (4)
Красноярский край - 129 (3)
Иркутская область - 128 (9)
Краснодарский край - 125 (2)
Мурманская область - 122 (2)
Хабаровский край - 120 (2)
Ставропольский край - 116 (2)
Ульяновская область - 109
Омская область - 106
Нижегородская область - 105 (2)
Оренбургская область - 103 (1)
Волгоградская область - 98 (1)
Приморский край - 98 (1)
Кемеровская область - 97
Воронежская область - 96 (2)
Ямало-Ненецкий АО - 96
Новосибирская область - 93 (7)
Челябинская область - 92
Алтайский край - 92 (2)
Саратовская область - 90 (1)
Тюменская область - 80
Пермский край - 69 (4)
Сахалинская область - 68
Архангельская область - 61
Томская область - 60 (2)
Республика Саха (Якутия) - 58 (1)
Пензенская область - 52 (1)
Белгородская область - 51
Республика Калмыкия - 51 (1)
Кировская область - 49 (1)
Республика Карелия - 48
Самарская область - 44 (1)
Республика Дагестан - 42 (2)
Астраханская область - 41
Ярославская область - 39
Республика Коми - 37 (3)
Орловская область - 36
Республика Башкортостан - 35 (1)
Костромская область - 33
Тульская область - 32 (5)
Республика Мордовия - 32
Чувашская Республика - 32
Ленинградская область - 31
Псковская область - 30
Республика Татарстан - 30 (2)
Удмуртская Республика - 29
Курганская область - 28
Курская область - 27
Рязанская область - 27 (1)
Тамбовская область - 27
Вологодская область - 27
Ивановская область - 26
Тверская область - 26 (3)
Республика Адыгея - 26
Калужская область - 25
Брянская область - 24
Республика Бурятия - 24
Республика Крым - 24 (1)
Республика Ингушетия - 22
Республика Хакасия - 21 (1)
Амурская область - 21
Магаданская область - 21
Владимирская область - 20 (3)
Республика Алтай - 18
Республика Тыва - 17
Калининградская область - 16
Новгородская область - 16
Липецкая область - 15
Смоленская область - 15 (1)
Республика Марий Эл - 15
Кабардино-Балкарская Республика - 14 (1)
Камчатский край - 14
Карачаево-Черкесская Республика - 12 (1)
Забайкальский край - 11
Республика Северная Осетия - 8
Чеченская Республика - 8
Еврейская АО - 4
Севастополь - 4 (1)
Чукотский АО - 3
Ненецкий АО - 1