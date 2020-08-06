ВСЕ ФОТО Жители городов по всей России начали получать SMS с предложением предоставить Госдепартаменту США информацию о вмешательстве в американские выборы и получить за это 10 миллионов долларов

SarkisSeysian / DepositPhotos Рассылка сообщений началась после того, как глава Госдепартамента Майк Помпео пообещал 10 млн долларов за информацию о людях, которые по заданию других государств пытаются вмешиваться в американские выборы

U.S. Secretary of Defense / Flickr "Программа Госдепа "Вознаграждение за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в преступных кибератаках", - сказал Помпео

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что сайт Госдепа "ляжет от доносов на соседей"

МИД РФ

Жители городов по всей России начали получать SMS с предложением предоставить Госдепартаменту США информацию о вмешательстве в американские выборы и получить за это 10 миллионов долларов.

Рассылка сообщений началась после того, как глава Госдепартамента Майк Помпео пообещал 10 млн долларов за информацию о людях, которые по заданию других государств пытаются вмешиваться в американские выборы.

"Программа Госдепа "Вознаграждение за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в преступных кибератаках", - сказал Помпео. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что сайт Госдепа "ляжет от доносов на соседей".

Жительница Екатеринбурга рассказала порталу It's My City, что 6 августа получила сразу два таких SMS, на русском и английском языках. При этом одно SMS-сообщение пришло с номера, с которого рассылает сообщения локальный интернет-провайдер, а второе - от неизвестного абонента, обозначенного как ОТР. Депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков также опубликовал скриншот сообщения, пишет Znak.com.

По данным сайта Pikabu.ru, аналогичные SMS получают жители Саратова, Краснодара, Владивостока, Ульяновска, Челябинска, Перми и Тюмени: всем им предлагается обращаться с информацией по адресу rfj.tips/bngc.

Как пишет VL.Ru, номер, с которого пришло сообщение, не определяется, и отправитель не принимает ответы на сообщения. По хэштегу "Election_Reward" в Twitter опубликованы десятки сообщений программы Госдепартамента на разных языках мира. На сайте программы говорится, что она была создана для вручения вознаграждения за контртеррористические усилия и администрируется Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США.

Согласно данным сайта, с начала программы правительство США выплатило свыше 150 млн долларов более чем 100 лицам, представившим оперативную информацию, "которая позволила отправить террористов за решетку или предупредить акты международного терроризма во всем мире". При этом сообщение пришло россиянам через программу CentrSoobsh. Это сервис, который обычно используется для рассылки спама или для рассылки фальшивых SMS для взлома аккаунтов.

К SMS прилагается ссылка, которая переадресовывает на пост Twitter "Официальная страница программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию"", отмеченный синей галочкой как достоверный. "США вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства в выборы США. Если вы обладаете информацией об операциях, нацеленных на выборы США, вы можете претендовать на награду до $10 млн", - говорится в сообщении. Для связи предлагается обратиться в телеграм-бот или написать в WhatsApp.

Госдеп пообещал 10 миллионов долларов за данные о вмешательстве в выборы в США. И россиянам стали приходить SMS об этом (но кто именно организовал рассылку, неизвестно) https://t.co/9lPE6tz4mp pic.twitter.com/7Z3g2PYuo6— TJ (@tjournal) August 6, 2020

Ранее Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США, отвечающий за противодействие иностранным кампаниям по дезинформации и пропаганде, подготовил доклад, согласно которому действия России представляют собой основную угрозу в этой сфере. По данным Центра, российская экосистема дезинформации и пропаганды представляет собой набор официальных, опосредованных и не имеющих определенной принадлежности каналов связи и платформ, которые Россия использует для создания и продвижения ложной информации.

"Экосистема строится на пяти основных столпах: официальные правительственные сообщения, финансируемые государством международные каналы распространения информации, культивирование прокси-структур, использование социальных сетей в качестве оружия и дезинформация с использованием киберсредств. Кремль несет прямую ответственность за развитие этих тактик и платформ в рамках своего подхода к использованию информации в качестве оружия" - говорится в докладе.

В документе уделяется особое внимание тактике использования прокси-структур, которые продвигают прокремлевскую дезинформацию и пропаганду. В их числе упоминаются подконтрольное Службе внешней разведки многоязычное электронное издание "Фонд стратегической культуры", псевдоакадемический ресурс Института востоковедения РАН "Новое восточное обозрение", ориентированный преимущественно на Ближний Восток, Азию и Африку, канадский сайт Global Research, базирующееся в Крыму информагентство "Новостной фронт" ("NewsFront"), называющее себя "альтернативным источником информации" для западной аудитории, многоязычный ресурс SouthFront, специализирующийся на военной тематике, ультранационалистский портал "Геополитика.ru" и квазианалитический центр "Катехон", распространяющий антизападную пропаганду на пяти языках.

Как сообщается в докладе, некоторые лица и учреждения, стоящие за этими структурами, получают большую выгоду от явных связей с Кремлем, другие же стремятся сохранить видимость независимости от российских властей, но также сосредоточены на продвижении прокремлевского контента. В посольстве России в Вашингтоне доклад Госдепартамента назвали попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.