Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поручил председателю комитета здравоохранения Дмитрию Лисовцу создать рабочую группу по расследованию. Она должна выяснить, почему в городе игнорируют указ президента о страховых выплатах переболевшим врачам

AndrewLozovyi / DepositPhotos По данным "Фонтанки", активизация проверочных мероприятий Смольного связана с повышенным вниманием Минздрава и Кремля к ситуации со страховыми выплатами

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Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поручил председателю комитета здравоохранения Дмитрию Лисовцу создать рабочую группу по расследованию. Она должна выяснить, почему в городе игнорируют указ президента о страховых выплатах переболевшим врачам, пишет "Фонтанка". Хотя в городе более 7 тысяч медиков заразились коронавирусом, компенсационные выплаты получили только 1,5 тысячи медработников.

"В результате анализа сведений о ходе реализации на территории Санкт-Петербурга указа президента от 6 мая N 313 был сделан вывод о низком уровне организации работы по расследованию случаев заражения новой коронавирусной инфекцией медработников при оказании помощи больным COVID-19. По состоянию на 28 июля 2020 года в Санкт-Петербургское региональное отделение фонда соцстраха (оператор выплат) переданы сведения о 2410 заболевших медиках, при этом расследование завершено и оформлены выплаты лишь в отношении 1577", - написал Эргашев в письме Лисовцу. В аппарате вице-губернатора не смогли оперативно подтвердить подлинность документа, датированного 31 июля.

По словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге заразились более 7000 медицинских работников. Данные он огласил 24 июля.

В "списке памяти" в настоящее время числятся более 60 петербургских сотрудников больниц и скорой помощи, которые умерли после заболевания COVID-19. Расследование случаев заражения завершено только в отношении двоих, отмечает Эргашев.

По данным "Фонтанки", активизация проверочных мероприятий Смольного связана с повышенным вниманием Минздрава и Кремля к ситуации со страховыми выплатами.

Владимир Путин в конце июля подписал указ, согласно которому срок расследований случаев заражения медиков сокращен до суток. По этой причине главврачи петербургских стационаров получили указание создавать комиссию по расследованию случаев заболевания коронавирусом немедленно после того, как им придет уведомление о заражении сотрудника, и в течение суток подтвердить или опровергнуть факт оказания этим сотрудником помощи больному с COVID-19. В тот же день составляется справка о расследовании.

Глав районных администраций тоже подключили к работе. Они должны взять под личный контроль расследования, которые проводят главврачи поликлиник.

Отчеты о количестве зараженных медиков и проведенных расследованиях председатель комитета здравоохранения Лисовец должен отправлять в Смольный еженедельно. А пофамильные списки должны каждый день сверяться с Роспотребнадзором, центром профпатологии и региональным отделением фонда соцстраха. По непроведенным расследованиям со всех главврачей должны взять объяснительные, сообщает телеграм-канал "Стерилизатор".

Владимир Путин отнес заражение новой коронавирусной инфекцией к профессиональным заболеваниям в начале мая 2020 года. Единую страховую выплату 68 811 рублей - в случае временной потери трудоспособности - должны получать все заболевшие при оказании помощи пациентам. Если заражение привело к инвалидности, медик претендует на компенсацию от 688 тысяч до 2 миллионов рублей. Смерть оценена в 2,75 миллиона рублей.

В Петербурге, кроме президентской, установлена городская выплата зараженным медикам в размере 300 тысяч рублей. Принцип проведения расследования тот же. Изначально комитет здравоохранения поставил жесткие условия медикам, прописав "правильный" алгоритм заражения и умирания.

Так, в справке о смерти причиной обязательно должна быть указана новая коронавирусная инфекция. Если медработник скончался от сопутствующих заболеваний, его семья на выплату претендовать не может.

Выплата зараженным медикам почти целиком зависела от мнения главного врача того учреждения, где работает сотрудник. К заявлению о выплате медработник должен был приложить целый пакет документов, в том числе "акт признания пострадавшим вследствие оказания помощи заболевшим пациентам".

Впоследствии чиновники все же упростили бюрократическую процедуру признания медика пострадавшим от COVID-19.