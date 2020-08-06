По данным полиции, автобус, следовавший по маршруту N 62, на Ямской улице съехал с дороги, сбил дорожный знак, а затем въехал в фасад здания. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе десятилетний ребенок. Все пострадавшие находились в автобусе, всего в нем было 18 пассажиров

Госавтоинспекция Тюменской области / ВКонтакте В полиции также отметили, что находившийся за рулем водитель 1963 года рождения уходил от столкновения с другим автомобилем

Госавтоинспекция Тюменской области / ВКонтакте

Шесть человек, в том числе десятилетний ребенок, получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Тюмени, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По данным полиции, автобус, следовавший по маршруту N 62, на Ямской улице съехал с дороги, сбил дорожный знак, а затем въехал в фасад здания. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе десятилетний ребенок. Все пострадавшие находились в автобусе, всего в нем было 18 пассажиров.

В полиции также отметили, что находившийся за рулем водитель 1963 года рождения уходил от столкновения с другим автомобилем. "Обстоятельства в настоящее время выясняются", - говорится в сообщении.

Водитель автобуса также утверждает, что въехал в здание, уходя от столкновения с автомобилем.

В департаменте здравоохранения Томской области сообщили, что на месте ДТП работали две бригады скорой помощи. Там подтвердили информацию о шести пострадавших, среди которых был десятилетний ребенок.

"У всех пациентов поверхностные травмы, после осмотра и оказания помощи они оставлены на месте", - отметили медики.