В Дагестане вновь зафиксирована массовая гибель каспийского тюленя

Каспийский природоохранный центр

Более 150 мертвых каспийских тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря обнаружила за два дня мониторинга группа ученых научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие", Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета и Каспийского природоохранного центра. Экспедиция по изучению внесенных в 2020 году в Красную книгу России животных была организована в связи с участившимися случаями их гибели, пишет "Коммерсант".

Массовая гибель каспийского тюленя была также зафиксирована в декабре прошлого года. Прокуратура Дагестана начала расследование, а комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил соответствующие запросы в Минприроды, Генпрокуратуру и МВД.

Экспертам Росрыболовства не удалось установить причину гибели животных. Однако они исключили гибель млекопитающих от рыболовецких сетей. А ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и их коллеги пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной гибели животных стал выброс природного газа, который мог вызвать гипоксию из-за снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра.

Осмотр тушек животных в ходе нынешнего мониторинга показал, что почти у всех погибших животных отсутствует или повреждена шкура. "Картина очень тревожная, - пояснил ТАСС директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) Алимурад Гаджиев в четверг. - В основном животные молодые - годовалые, мы видим, что почти на всех есть следы сетей. Скорее всего, они попали в сети, утонули и их выловили. По внешним признакам в результате первых исследований видно, что они утонули. Кроме того, по меньшей мере четверть животных найдены без шкур, что говорит о браконьерстве".

В настоящее время идет активная весенняя миграция животных на юг, и они массово попадают в сети и погибают, говорят специалисты Каспийского природоохранного центра. "Как правило, браконьеры снимают шкуры с животных для дальнейшей реализации мастерам по изготовлению шапок из меха", - добавили специалисты.

У взрослых особей могут быть силы выбраться из сетей, уточнил Алимурад Гаджиев, тогда как у молодых их может не хватить. Молодые тюлени найдены южнее от Махачкалы, а севернее - уже взрослые особи. Ученые взяли биоматериал, чтобы определить возраст и посмотреть генетику животных.

Обследования берега длиною более 560 км продолжатся в ближайшие дни. "Море омывает берега пяти государств, животное могло погибнуть в любом секторе моря", - считает Гаджиев.

Республиканское управление Следственного комитета РФ проводит проверку в связи с гибелью краснокнижных животных.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

Как ранее сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.