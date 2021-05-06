Псковские власти заявили, что не будут отчитываться о деньгах, полученных от главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина*, признанного иноагентом. Как заявил изданию "Подъем" советник губернатора по информационной политике Антон Сергеев, согласно закону, в случае перевода средств от иноагента-физлица отчитываться нужно только в том случае, если получатель вел политическую деятельность в интересах иностранного государства или приобрел что-либо на эти средства в интересах кого-либо.

"Если этого нет, то всё остальное - словоблудие", - добавил Сергеев, посоветовав "изучать матчасть" и "не вестись на компиляцию фактов господина Камалягина*". Сам журналист заявил, что псковский губернатор все же должен указывать, что получил финансирование от иноагента. "Я предполагаю, что они вернули деньги, а как они это докажут? По закону я должен одобрить возврат, но ко мне никто не обращался по этому поводу", - пояснил он.

Ранее Камалягин* сообщил, что перевел деньги губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, мэру Пскова Ивану Цецерскому и депутату Госдумы от региона Александру Козловскому. "Губернатору отправил 99 рублей, депутату Госдумы - 100. Начинал я с "аношек" ("Медиа60", "Медиацентр60") - им я отправил по 30 рублей", - уточнил "Новой газете" Камалягин*. "Медиа60" издает все районные газеты Псковской области, в "Медиацентр60" входит информагенство, две онлайн-газеты, радио.

"По идее, эти товарищи, которые будут участвовать в выборах, не менее чем на 15% своей [рекламной] площади должны указывать, что они связаны с "иноагентами". Я сделал это еще в середине января", - рассказал Камалягин* ранее "Медузе"*. Таким образом журналист хотел показать, что любой человек или организация могут получить деньги от иностранного агента, знающего номер телефона, к которому привязана карта.

После того, как Камалягин* сообщил о своем действии, глава администрации и губернатор вернули деньги назад и отвязали свои номера телефонов от карт, на которые он переводил деньги, "но это, конечно, так не работает". "И они страшно возмущались в провластных телеграм-каналах, какая я скотина. Пока для них никаких правовых последствий не наступило, но еще рано. А мне уже хуже не будет", - отметил Камалягин*.

Журналист оказался в числе физических лиц, которые Минюст признал "иностранными агентами". В этот реестр также включены правозащитник Лев Пономарев*, журналистка Людмила Савицкая* и художница-акционистка и фемактивистка Дарья Апахончич*. По закону, "иноагенты" должны регулярно отчитываться о своей деятельности. В случае нарушения отчетности им может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.