Администрация Лихославльского района Тверской области анонсировала на своем сайте "малышковый парад" - концерт с участием более 100 воспитанников детских садов в честь Дня Победы, но отменила его спустя два дня, когда мероприятие уже успело привлечь внимание СМИ.

Замглавы администрации Ольга Громова сообщила "МБХ медиа", что "поступили рекомендации Роспотребнадзора - сказали дождаться улучшения эпидемиологической ситуации". По ее словам, парад могут провести в июне в день района.

В анонсе мероприятия отмечается, что "команды маленьких патриотов будут представлять разные роды войск Вооружённых сил Российской Федерации вместе с боевой техникой, сделанной мастеровыми руками сотрудников учреждений и родителей".

Дети должны были изображать пограничников, танкистов, моряков, пехотинцев, десантников и других военнослужащих, флотских поваров и военных врачей, также сформировать "мини-Бессмертный полк". "Малышковые войска продемонстрируют строевую подготовку, исполнят тематические танцы с элементами театрализации", - говорится в сообщении.

Анонс обещал "грандиозное и незабываемое зрелище, которое еще больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке".

Заведующая отделом образования администрации Лихославльского района Татьяна Сысоева уточнила "Коммерсанту", что в акции планировалось участие детей в возрасте 5-7 лет, представляющих пять детских садов. Идея проведения парада принадлежит главе муниципалитета Наталье Виноградовой. Его планировалось провести еще в прошлом году, к 75-летию Победы, но из-за пандемии мероприятие пришлось отменить.