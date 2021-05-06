В Москве городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, передает "Интерфакс" со ссылкой на Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Там заявили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера четверга. Если ураган застал вас на улице, будьте внимательны и осторожны, не стойте под деревьями и не паркуйте под ними автомобили.

"По состоянию на 17:00, ветром повалено 56 деревьев, повреждено 44 автомобиля", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, из-за непогоды пострадали два человека, они были госпитализированы.

"Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - подчеркивается в сообщении.