Члены Российской академии образования пожаловались помощнику президента РФ Андрею Фурсенко на изменения, внесенные в устав РАО в конце 2020 года. По версии ученых, изменения расширяют роль попечительского совета и принижают саму академию.

Как пишет РБК, изменения устава касаются главным образом компетенций попечительского совета академии, председателем которого весной 2020 года была назначена бывшая глава Минпросвещения Ольга Васильева. По словам авторов обращения, изменения устава, утвержденные правительством, наделяют попечительский совет надзорными и управленческими полномочиями, что принижает роль самой академии и противоречит ее традициям.

Члены РАО также просят администрацию президента дать заключение по их собственному проекту изменений устава, который был принят общим собранием академии летом 2020 года. Аналогичные обращения направлены в Госдуму и Совет Федерации: в них академики просят не допустить действий, наносящих ущерб развитию российского образования.

С точки зрения авторов обращения, изменения, внесенные в устав, противоречат предложениям самой академии. Так, сейчас попечительский совет РАО вправе рассматривать отчеты академии о научно-организационной и финансовой деятельности до их отправки в правительство, а также предложения академии в области образования, которые направляются в Российскую академию наук (РАН) для включения в программу долгосрочных фундаментальных научных исследований.

В новой редакции устава существенно изменены функции председателя попечительского совета Ольги Васильевой: председатель совета автоматически входит в президиум академии, при этом дублируются функции президента академии и самого президиума.

Кроме того, по новому уставу стать членом академии возможно, минуя ступень члена-корреспондента, а запрет на членство в попечительском совете РАО для членов академии снят. Академики подчеркивают, что "столь неуважительного отношения к мнению членов академии не было за всю ее 80-летнюю историю".

Члены академии еще весной 2020 года разработали собственный проект изменений устава и утвердили его на общем собрании РАО большинством голосов, после чего проект был направлен в правительство. Основополагающим пунктом проекта было закрепление самостоятельности академии: согласно проекту, попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность РАО, а его решения должны носить рекомендательный характер.

Совет же должен заниматься в первую очередь расширением связей и сотрудничества с госорганами, а также вопросами привлечения средств из внебюджетных источников для реализации программ развития. При этом председатель попечительского совета может принимать участие в работе общего собрания членов РАО и обсуждать на президиуме вопросы, которые относятся к компетенции самого совета. В то же время члены академии не могут быть одновременно и членами совета.

Как заявил один из подписантов обращения академик Владимир Кинелев, правительство никак не отреагировало на предложенный общим собранием проект изменений устава академии, утвердив собственную версию устава, который ограничивает свободу РАО.

"Складывается ощущение, что все последовательно делается, чтобы удовлетворить ничем не обоснованные амбиции Васильевой: из-за возможности стать академиком, минуя членкора, она сможет баллотироваться в академики. Потом у прошлого президента Зинченко вдруг появляется желание покинуть пост. Все происходящее грубо нарушает традиции РАО. В академию нужно избираться, а не внедряться", - заключил Кинелев.

По словам другого академика РАО Владимира Шадрикова, вносимые изменения могут говорить о попытке избрать Ольгу Васильеву в том числе президентом РАО и наделить попечительский совет и саму Васильеву надзорными полномочиями.