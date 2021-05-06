Кристина Журавлева вела в Instagram блог о моде и стиле, у нее было почти 60 тысяч подписчиков

kris_zhuravleva_ / Instagram

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело об убийстве по факту гибели фэшн-блогера Кристины Журавлевой, тело которой было обнаружено еще в середине апреля. Долгое время личность девушки не могли установить, так как никто из ее родственников не обращался в полицию. Тревогу трубили только подписчики и знакомые Журавлевой.

Тело 28-летней девушки 16 апреля обнаружил водитель, ехавший по трассе в сторону Екатеринбурга и остановившийся по нужде. "Отошел метров 10 от дороги и увидел лежащую на земле девушку. Она была одета в спортивный костюм. Девушка не подавала признаков жизни, но визуально следов криминала на ней не было", - сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, слова которого приводит E1.ru.

По его словам, правоохранители "проделали большую работу", чтобы выяснить личность погибшей. Ни полиция, ни поисковые отряды не получали сообщений о пропаже девушки, в розыске схожих по приметам людей не значилось. То, что это именно Журавлева, было установлено лишь 29 апреля.

Кристина Журавлева вела в Instagram блог о моде и стиле, у нее было почти 60 тысяч подписчиков. Последний пост в аккаунте появился 3 апреля. После долгого отсутствия активности подписчики начали беспокоиться. Знакомая блогерки Вероника Воронина рассказала в соцсетях, что Журавлева недоступна ни в мессенджерах, ни по телефону, но ни от ее матери, ни от мужа никакой информации не поступает.

Воронина отметила, что Журавлеву как будто "вообще никто не ищет и не беспокоится". Позже она сообщила о смерти Кристины и о том, что ее муж находится под стражей. Мать Дмитрия Журавлева в разговоре с E1.ru подтвердила, что ее сын находится под следствием и его обвиняют в убийстве.

Двоюродная сестра Журавлевой рассказала изданию, что та из всей семьи близко общалась только с матерью и мужем. "Кристина с Дмитрием жили вдвоем в поселке, но чем он занимался, они не рассказывали. Дима говорил маме Кристины, что они немного поругались", - рассказала собеседница портала. Мужа Журавлевой она назвала "тихим, спокойным человеком", при этом отметила, что супруги везде появлялись только вдвоем.

По словам знакомых девушки, ее похоронили в поселке Ключевая Свердловской области, при этом в документах сотрудников правоохранительных органов указана дата смерти 7 апреля, передает портал 66.ru.

"Работа по установлению более подробных и точных обстоятельств этого ЧП находится на контроле у руководства ГУ МВД области. Оперуполномоченные угрозыска совместно с нашими коллегами из регионального СКР посекундно устанавливают, как провела последние дни своей жизни девушка", - сообщил Валерий Горелых. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, проводятся экспертизы и допросы.