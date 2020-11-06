Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав СК начал проверку из‑за ВИДЕО с новосибирской медсестрой, которая подняла ребенка за волосы и бросила на кровать

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Следственный комитет и прокуратура начали проверку после публикации видеозаписи, сделанной в государственной новосибирской клинической туберкулезной больнице. На этих кадрах медсестра схватила девочку за волосы и оторвала ее от пола, а затем бросила на кровать.

Шокирующие кадры были сняты пациенткой больницы, пишет "Медиазона". 6 ноября они были опубликованы в соцсетях. Женщина рассказала, что однажды увидела, как медсестра схватила ребенка за волосы и ударила по лицу. После этого пациентка решила установить камеру в палате.

"Медсестра отстранена от работы, готовится приказ о ее увольнении", - сообщили NGS.ru в региональном министерстве здравоохранения.

Прокуратура "проверит соблюдение в медицинской организации законодательства о защите прав ребенка, об оказании медицинской помощи, примет меры реагирования к ответственным лицам", добавили в надзорном ведомстве.

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