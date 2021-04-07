Сергей Фургал

Московский городской суд / ВКонтакте

Заболевшего коронавирусом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в убийствах и покушении на убийство, госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Он находится в удовлетворительном состоянии, сообщила РИА "Новости" член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Ранее адвокат Фургала Борис Кожемякин рассказал, что у экс-губернатора выявили коронавирус, и у него температура 38 градусов.

Ранее сам Фургал говорил своим адвокатам, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания COVID-19. В прошлом у Фургала имелось тяжелое заболевание легких, он перенес операцию. К тому же старший брат экс-губернатора умер от COVID-19.

По словам Евы Меркачевой, Сергея Фургала вывозили на КТ. "Он просил его вакцинировать, но, к сожалению, судя по всему, вакцина так и не дошла до "Лефортово", - добавила член ОНК.

Если состояние Фургала ухудшится, его "могут перевести в гражданскую больницу", считает Ева Меркачева. Ее мнение приводит РБК.

Ранее с коронавирусной пневмонией был экстренно госпитализирован один адвокат Фургала Сергей Гроза. Как пишет "Коммерсант", в последнее время он ежедневно изучал материалы уголовного дела своего клиента, находясь при этом в одном кабинете СИЗО "Лефортово" с самим Фургалом, остальными шестью его адвокатами и представителями следственной группы СКР. При этом по крайней мере половина участников ознакомления не были вакцинированы от коронавируса.

В начале февраля Следственный комитет РФ предъявил обвинение в его окончательной редакции бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. По версии следствия, он является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

"Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми. В 2019 году тщательный анализ всех ранее собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и участников организованной преступной группы к вышеуказанным преступлениям, а также об их мотивах", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что решения об убийствах были связаны с продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников. Так, с целью расширения бизнеса Фургал и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной предпринимательской деятельностью занимался Смольский. Он принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу.

Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и неоднократно провоцировали конфликты, а впоследствии приняли решение об устранении конкурента. В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, и Смольский выжил, после чего снизил закупочные цены на металл. Исполнителем этого преступления стал некий Марат Кадыров, который задержан и арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

Кроме того, Фургал и Мистрюков также организовали устранение Евгения Зори на почве длительного конфликта по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. "По указанию Фургала и Мистрюкова участниками организованной преступной группы предприниматель был убит", - сказано в обвинении, авторы которого уточняют, что это произошло за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы Андрей Палей, который также находится под стражей и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой). Чтобы пустить следствие по ложному следу, Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего.

В обвинении также отмечается, что после убийства Евгения Зори Фургал и его деловые партнеры были задержаны в качестве подозреваемых, однако уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств. При этом бывший сотрудник милиции Олег Булатов заподозрил своих компаньонов в организации этого убийства и впоследствии также был застрелен Палеем.

"Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности", - заключает СК. Сам Фургал ранее заявлял, что его уголовное дело "политическое", а следователи оказывают на него давление. "Старший следователь дал мне понять, что если не признаю вину, к уголовной ответственности будут привлечены моя бывшая супруга и старшая дочь", - говорил Фургал.

"Мое уголовное дело полностью заказное, это видно из материалов дела. Никаких преступлений я не совершал, все версии, обстоятельства которых выставляет следствие, ко мне не имеют никакого отношения, и это видно также из материалов уголовного дела. <…> Могу сказать совершенно ответственно, что нет не только неопровержимых доказательств, вообще нет никаких доказательств", - отметил Фургал.

Говоря о показаниях бывшего делового партнера Фургала Николая Мистрюкова и экс-полицейского Владимира Першина, экс-губернатор сообщил, что Першин отбывал наказание в колонии за вымогательство и шантаж, а также вымогал у Мистрюкова деньги. В свою очередь Мистрюкова якобы лишили адвокатов, и после проведения "определенных" действий он согласился принять версию следствия.

В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.

С июля 2020 года в Хабаровске регулярно проводились акции протеста, участники которых добивались освобождения Сергея Фургала. В самой крупной такой акции участвовало 80 тысяч человек. К февралю 2021 года массовое протестное движение в Хабаровске затухло.