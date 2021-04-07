Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (РСЕ/РС) должна в течение 60 дней выплатить 5,5 млн рублей штрафов за отсутствие маркировки "иноагент" у ее проектов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что Тверской районный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы ООО "РСЕ/РС"* (юрлицо, созданное медиакорпорацией в РФ) и оставил в силе постановления мирового судьи о штрафах.

"Судебные решения о привлечении к административной ответственности ООО "РСЕ/РС"* (10 постановлений) и его гендиректора (10 постановлений) за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах девяти СМИ-иноагентов, вступили в силу. Общая сумма штрафов по данным 20 постановлениям составляет 5,5 млн рублей. "РСЕ/РС"* и его гендиректор обязаны оплатить назначенные штрафы в течение 60 дней", - отметили в Роскомнадзоре.

РКН в отношении "РСЕ/РС"* и его гендиректора составлено 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке информации иностранного СМИ-иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ).

Суд рассмотрел 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 71,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.

По закону "О СМИ" (ст. 25.1) материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой, чтобы "информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", говорится в сообщении.

"Роскомнадзор напоминает, что согласно российскому законодательству (ст. 15.9 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 149-ФЗ), ведомство может ограничить доступ к интернет-ресурсу иностранного СМИ-иноагента, привлеченного российским судом к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ", - сказали в ведомстве.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

5 февраля медиакорпорация "РСЕ/СЕ"* на своем сайте сообщила, что обжаловала в Тверском суде Москвы первые штрафы. Там намерены обжаловать все штрафы и дойти вплоть до Европейского суда по правам человека.