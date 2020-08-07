Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с задержанием 33 граждан России

Пресс-служба Президента России Александр Лукашенко

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с задержанием 33 граждан России."Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном на на сайте Кремля.В пресс-службе президента РФ заявили, что Москва заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и проведении президентских выборов в спокойной обстановке.

В пресс-службе белорусского лидера также подчеркнули, что глава государства стремится "самым серьезным образом разобраться" в ситуации. "Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", - сообщается на сайте президента Белоруссии.

О задержании в Белоруссии 33 человек, которых назвали бойцами ЧВК Вагнера, стало известно 29 июля. По данным правоохранительных органов Белоруссии, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией "Вагнер". В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал все это "чрезвычайным происшествием", собрал Совет безопасности и обвинил Россию в "грязных намерениях". В МИД Украины и Совете национальной безопасности и обороны заявили, что внимательно следят за ситуацией, а запросы об экстрадиции задержанных будут составлять компетентные органы, если сочтут нужным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все задержанные - граждане России, иного их гражданства Москва не признает. Он также сказал, что российские законы не предусматривают существование ЧВК, но разрешает ЧОПы. 31 июля он сообщил вслед за МИД, что в Белоруссии задержали частных охранников, которые через Минск должны были транзитом направиться в Стамбул и в Белоруссии ничего незаконного не делали. Согласно версии, которую озвучили источники в российских спецслужбах, "вагнеровцы" могли направляться транзитом через Белоруссию в Африку или на Ближний Восток.

Позднее офис генпрокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции 28 человек из 33 задержанных. Им объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины), девять из них - граждане Украины. Сообщалось, что украинская сторона намерена привлечь их к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

В послании народу и Национальному собранию Лукашенко также заявил о переброске еще одного отряда боевиков на юг страны и сообщил о попытке организовать бойню в центре Минска. Никого конкретно в попытке организовать эту бойню он не обвинил, но после этого перешел к обсуждению задержанных "вагнеровцев". По его словам, наемники приехали в Беларусь намеренно и наблюдали в Минске за происходящим в ходе президентской предвыборной кампании. "И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию - вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь", - заявил Лукашенко.

Впоследствии российские СМИ назвали задержание россиян результатом провокации украинских спецслужб. По их данным, вербовка и сопровождение участников задержанной группы шли с виртуальных телефонных номеров, билеты для групп были приобретены через украинские турфирмы. А сразу после задержания 29 июля в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных. Операция СБУ должна была нанести удар одновременно по ЧВК Вагнера, "Роснефти" и российско-белорусским отношениям, а возможная экстрадиция граждан России на Украину могла бы стать неплохим ответом на прошлогодний инцидент в Керченском проливе.