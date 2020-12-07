Пресс-служба Президента России Песков назвал расследование о бывшем зяте Путина "устремлениями по дискредитации", у которых есть организаторы

Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "информационными упражнениями" и "подгонкой слухов" расследование "Важных историй" о предполагаемом бывшем зяте Владимира Путина бизнесмене Кирилле Шамалове.

В материале говорится, что после женитьбы на Катерине Тихоновой, которую называют младшей дочерью президента, он стал самым молодым долларовым миллиардером России, а его офшорная компания купила акции крупнейшей нефтехимической компании "Сибур" в 3,8 млн раз дешевле их рыночной стоимости.

Также отмечается, что пара тратила "сотни миллионов рублей и миллионы евро на обустройство роскошного быта в России и во Франции в то время, как президент России запретил элитам владеть зарубежными активами и не переставал пугать рядовых граждан "атаками Запада".

"Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем. Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться. Все это, как правило, иногда умелая, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Коммерсант FM".

По его словам, в Кремле "более или менее" знают, "кто является организатором этой деятельности" и знают, что она будет продолжаться. При этом Песков отказался назвать этих организаторов, объяснив, что Кремлю "достаточно знания, кто они есть". Пресс-секретарь назвал подобные расследования "устремлениями по дискредитации", которые "не достигают своей цели, и соответствующим образом мы к ним и относимся" (цитата по "Дождю".

В конце ноября издание "Проект" выпустило расследование о малоизвестной совладелице банка "Россия" Светлане Кривоногих, дочь которой "феноменально" похожа на Путина. Позже газета "Собеседник" рассказала, что яхту Кривоногих видели в сопровождении новейшего противодиверсионного катера Балтийского флота "Юнармеец Балтики", что было бы невозможно без санкции сверху.