По решению московского арбитражного суда компания Google должна разблокировать YouTube-канал "Царьград". В противном случае ей грозят штрафы, неустойка за неуплату которых за 7 месяцев может превысить 90 трлн рублей

Фотобанк Moscow-Live / Светлана Пашкульская Блокировку "Царьграда" на Youtube в июле 2020 года Google объяснил нарушением законов о санкциях или правил торговли

Телеканал ЦАРЬГРАД / ВКонтакте

По решению московского арбитражного суда компания Google должна разблокировать YouTube-канал "Царьград". В противном случае ей грозят штрафы, неустойка за неуплату которых за 7 месяцев может превысить 90 трлн рублей, пишет россйиское издание журнала Forbes.

По данным издания, у корпорации есть время до 20 мая. До этого времени компания должна либо разблокировать "Царьград", либо подать апелляцию. Если до 20 мая Google не предпримет никаких действий, то с российской "дочки" корпорации - ООО "Гугл" - начнет взиматься прогрессивная судебная неустойка. Она начинается от 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. Сумма будет увеличиваться каждую неделю в два раза.

Forbes отмечает, что по данным юридической фирмы Baker & McKenzie, выступающей партнером Google в суде, через 7 месяцев размер неустойки может достичь 94 триллионов рублей. Эта сумма почти сравняется с капитализацией материнской компании Google - Alphabet.

Блокировку "Царьграда" на Youtube в июле 2020 года Google объяснил нарушением законов о санкциях или правил торговли: "Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия".

Если Google восстановит аккаунт "Царьграда", то в таком случае она нарушит санкции в американской юрисдикции, так как владелец YouTube-канала Константин Малофеев с 2014 года находится в санкционных списках США, Евросоюза и Канады. В итоге ситуация вокруг блокировки "Царьграда" может обернуться ограничениями на работу Google в России.