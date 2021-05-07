Правительство РФ разрешило проводить товарные интервенции при резком колебании цен на непродовольственные товары, в том числе лекарства

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай Это предполагает их продажу из государственных резервов. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Пресс-служба правительства России

Правительство РФ разрешило проводить товарные интервенции при резком колебании цен на непродовольственные товары, в том числе лекарства. Это предполагает их продажу из государственных резервов. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах", - говорится в сообщении. Речь идет в том числе о лекарствах и материалах, применяемых в медицинских целях: предполагается, что это решение позволит держать под контролем цены на важные непродовольственные и медицинские товары.

Напомним, эксперты заговорили о возможности товарных интервенций после неудачного регулирования цен на продовольствие. Вопреки всем распоряжениям властей и лично президента Владимира Путина, призвавшего "заморозить" цены на наиболее важные для населения товары, цены едва ли не на все категории продуктов выросли на 20-30% с начала года.

В январе стало известно, что Минсельхоз начал переговоры с производителями продуктов питания, которые в последнее время поднимали отпускные цены или уведомляли об этом торговые сети. Так, торговые сети указали, что получают уведомления о повышении цен на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы. Только на яйца, к примеру, оптовые цены в центре РФ подскочили на 20%. В некоторых сетях на совещании говорили о "волнообразном" всплеске уведомлений после 15 января.

Как пояснил источник на рынке розничной торговли, сетям в течение 2020 года рекомендовали не принимать от поставщиков повышение цен, а с декабря рекомендация фактически превратилась в императив. Но продолжать сдерживать цены собственными силами розница не может, особенно в условиях роста цен на топливо или сырье. Потому некоторые компании указали чиновникам, что о сдерживании стоимости продуктов следует договориться с поставщиками.

Производители продуктов в свою очередь указывают, что поставщики пытаются повысить отпускные цены всего на несколько процентов, что нельзя сравнить с размером наценки некоторых сетей, и речь часто идет о продуктах среднего и высокого ценовых сегментов. Стремление же сдерживать отпускные цены в ущерб поставщикам просто вынудит тех сократить производство либо исключить из ассортимента наиболее дешевые и менее доходные продукты.

В феврале мясопереработчики заявили, что после подорожания свинины и мяса курицы вынуждены просить повышения закупочных цен на 10-15%. Однако крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены, учитывая в том числе и недовольство общества, а в Минсельхозе заявляют, что стоимость мяса даже снизилась. Тогда же торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители яиц и мяса птицы запросили повышение отпускной стоимости товаров до 10%: предложение этих товаров на рынке сокращается из-за птичьего гриппа. В Росптицесоюзе и Национальной мясной ассоциации сказали, что за год себестоимость продукции выросла на 25%, однако в Минсельхозе заявили, что рост цен не выйдет за рамки продовольственной инфляции.