Дмитрий Журавлев сознался в убийстве своей жены Кристины - Instagram-блогера, тело которой нашли в лесополосе под Арамилем. Мужчина заявил, что его жена часто устраивала скандалы и он этого не выдержал. Об этом пишет портал E1.Ru.

Двоюродная сестра Дмитрия Екатерина заявила, что тот очень любил жену и не был вспыльчивым человеком, поэтому она не верит, что мужчина мог совершить убийство. Между тем, по данным портала, в семье Кристины и Дмитрия часто происходили ссоры, при этом скандалы устраивала жена. Кроме того, семья была закрытой от всех родственников: по их словам, Дмитрий перестал общаться с ними после встречи с Кристиной.

"Она была его семьей, его идолом, его Богом. Ему никто был не нужен, кроме нее", - объяснила Екатерина. Двоюродная сестра Кристины Дарья подтвердила, что после свадьбы пара почти перестала поддерживать отношения с другими родственниками. А после того как Кристина завела блог в Instagram, она стала меньше общаться и с друзьями, внеся некоторых из них в черный список.

Девушка также отметила, что Дмитрий очень замкнутый человек, но мама Кристины ему верила, поэтому, когда девушка пропала, ее никто не искал. "Мне показывали переписку с подписчицами Кристины. Там Дмитрий убеждал, что ее мама просит не писать никаких заявлений в полицию, хотя ничего подобного она не могла предложить", - заявила Дарья. По ее словам, Дмитрий также поддерживал мать Кристины и помогал ей в быту: не исключено, что он ввел родственников девушки в заблуждение, заявив, что в их семье все хорошо, и убедил их не писать заявление о пропаже.

Семья Журавлевых проживала в поселке "Первомайский Парк" Сысертского района и вела скрытный образ жизни. По словам соседей, около года назад Дмитрий начал постоянно просить денег взаймы. "Просил тысячу-две рублей, не больше. Но старался занимать у всего поселка. И не отдавал", - рассказал сосед Журавлевых Антон. По его словам, некоторое время спустя пошли слухи, что они банкроты и даже ТСН, которому они задолжали за коммунальные услуги, не может с них ничего взыскать. О том, что в семье были проблемы с деньгами, говорят и другие соседи, отмечающие в то же время адекватность Дмитрия и его вполне нормальное поведение.

Тело 28-летней девушки 16 апреля обнаружил водитель, ехавший по трассе в сторону Екатеринбурга и остановившийся по нужде. "Отошел метров 10 от дороги и увидел лежащую на земле девушку. Она была одета в спортивный костюм. Девушка не подавала признаков жизни, но визуально следов криминала на ней не было", - сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, правоохранители "проделали большую работу", чтобы выяснить личность погибшей. Ни полиция, ни поисковые отряды не получали сообщений о пропаже девушки, в розыске схожих по приметам людей не значилось. То, что это именно Журавлева, было установлено лишь 29 апреля.

Кристина Журавлева вела в Instagram блог о моде и стиле, у нее было почти 60 тысяч подписчиков. Последний пост в аккаунте появился 3 апреля. После долгого отсутствия активности подписчики начали беспокоиться. Знакомая блогерки Вероника Воронина рассказала в соцсетях, что Журавлева недоступна ни в мессенджерах, ни по телефону, но ни от ее матери, ни от мужа никакой информации не поступает. Позже она сообщила о смерти Кристины и о том, что ее муж находится под стражей.