Павел Грин-Романов (на фото - за стеклом) в Пресненском районном суде, февраль 2021 года

Мосгорсуд / ВКонтакте

Прокуратура запросила восемь лет колонии уроженцу Луганской области Павлу Грин-Романову по делу о распылении газового баллончика в лицо силовику на митинге 31 января, пишет "ОВД-Инфо".

Молодого человека обвиняют в применении насилия, опасного для жизни, к представителю власти (часть 2 статья 318 УК РФ). По версии следствия, он распылил перцовый газ в лицо росгвардейцу на Комсомольской площади в Москве.

"Я вступил (в защиту), когда дело уже было в суде, подзащитный признавал, что применил насилие к росгвардейцу, но не согласен, что оно причинило вред его здоровью. Со слов моего подзащитного, там другие росгвардейцы били человека рядом с его женой, поэтому он на инстинкте просто распылил в их сторону", - рассказал его адвокат Артем Немов.

По словам адвоката, во время митинга напротив Грин-Романова оказалась цепочка нацгвардии. Силовик, который стоял справа от него, начал избивать другого протестующего. Немов добавил, что юноша испугался за жену, стоявшую неподалеку, и распылил газ.

В суде росгвардеец рассказал, что принимает извинения Грин-Романова, не имеет к нему никаких претензий и попросил "справедливо" наказать обвиняемого.

Когда СК отчитывался о задержании протестующего, ведомство писало, что Грин-Романову вменяется часть 1 статьи 318 УК - применение насилия, не опасного для здоровья. Сейчас в карточке дела на сайте Мещанского районного суда Москвы указана часть 2 этой же статьи - о насилии, опасном для жизни или здоровья. Адвокат напомнил, что обвинение ужесточили после проведения экспертизы.