В Екатеринбурге с двух домов по улице 8 марта пропали семь табличек "Последнего адреса", увековечивающего память жертв политических репрессий, пишет "Медиазона" со ссылкой на Facebook екатеринбургского отделения проекта. Четыре таблички установили накануне, 7 апреля.

"Я считаю, что их украли, - сказала изданию It's My City координатор "Последнего адреса" Елена Шукаева. - Вот смотрите, два разных дома. Если бы их сняла управляющая компания, член ТСЖ об этом бы знала. Разрешение нам тоже давали официально представители того и другого дома. Если бы один из домов передумал, то второй не причем. Мы проверяем и другие таблички. Может, они тоже пропали. Их недавно опять забрызгивали чем-то белым, мы оттирали".

В проекте отметили, что пропали только те таблички, которые размещены вне зоны видимости видеокамер. Остальные таблички остались на месте.

В Екатеринбурге таблички "Последнего адреса" демонтируют с домов на улице 8 марта не в первый раз. 31 мая 2020 года таблички исчезли с восьми зданий. Активисты проекта в городе по камерам видеонаблюдения отследили человека, который отвинтил таблички, и подали заявление в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела им отказали.

Проект "Последний адрес" появился в 2014 году. За это время 52 городах и селах России появилось более 900 табличек размером 11 на 19 сантиметров, на которых наносятся сведения о жертвах политических репрессий.