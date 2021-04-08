Полицейские пришли в кинотеатр "Октябрь" в Москве на показ фильма "Дорога домой", который проходит в рамках фестиваля "Артдокфест"

Artsiom Lobach / youtube.com

Полицейские пришли в кинотеатр "Октябрь" в Москве на показ фильма "Дорога домой", который проходит в рамках фестиваля "Артдокфест". Об этом "МБХ медиа" рассказал режиссер Кирилл Ненашев. В фильме рассказывается о 28-летнем Павле, который "переехал из Крыма в украинское село после аннексии полуострова".

"Провокаторы вызвали полицию, потому что им не понравилось слово "аннексированный" Крым в анонсе фильма. Полицейские не знали, что делать", - рассказал он. Режиссер рассказал, что полицейских было достаточно много, "человек 15 с патрульными на улице".

При этом в Instagram "Ардокфеста" появилась информация о том, что активисты SERB пытались сорвать показ фильма "Дорога домой". "Они собирались облить красками экран в кинозале. Но в момент, когда начали их смешивать, охрана заметила это по камерам наблюдения", - говорится в сообщении. Пресс-секретарь "Артдокфеста" Екатерина Визгалова сообщила РБК, что показ фильма "Дорога домой" был приостановлен из-за того, что туда пришли около восьми провокаторов.

"Это были хулиганы и провокаторы. Часть из них осталась в фойе, часть пошла в зал. Кинотеатр был предупрежден, заранее усилили охрану и вызвали полицию. Фильм остановили, хулиганов по одному вывели, затем продолжили показ. На обсуждении было спокойно. Полиция и охрана очень были к нам доброжелательны", - рассказала Визгалова. Она добавила, что не обладает информацией, задержаны ли нарушители или нет.

Между тем на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу появилась информация о причинах закрытия "Артдокфеста" в городе. По версии чиновников, на фестивале были выявлены многочисленные нарушения эпидемиологических норм.

"В ходе проведения осмотра по факту непосредственного обнаружения выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части непринятия мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе: не обеспечены условия для соблюдения социальной дистанции в местах скопления людей; отсутствует контроль за использованием посетителями мероприятия средств индивидуальной защиты - зрители в кинозале находятся без масок; не организовано обеззараживание воздуха помещений с использованием бактерицидных облучателей; не оборудованы места для обработки рук кожными антисептиками при входе в кинозалы, в санузле; отсутствуют документы, подтверждающие проведение текущей уборки и дезинфекции" - говорится в сообщении.

"Артдокфест" должен был открыться одновременно в Петербурге и в Москве, но петербургское открытие 3 апреля обернулось скандалом: в Дом кино, где должен был проходить показ фильмов, неожиданно нагрянули полиция и Роспотребнадзор. Проверяющие явились на фестиваль во время показа фильма "Расторгуев" о режиссере-документалисте Александре Расторгуеве, убитом в ЦАР вместе с журналистами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко.

На следующий сеанс, на котором должны были идти два фильма из Западной Европы, зрителей уже не пустили, а оба фестивальных зала в Доме кино опечатали. При этом сеансы самого Дома кино в других залах никто не отменял, а зрители и представители фестиваля заявили, что никаких нарушений санитарных норм не было.

Правоохранители сообщили, что автором заявления, из-за которого они явились в Дом кино, был ультраконсервативный деятель Тимур Булатов (Исаев) - в его заявлении, по данным полиции, говорилось, что он подозревает фестиваль в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Другая площадка, "Лендок", за три часа до открытия фестиваля объявила об отмене показов "Артдокфеста" - "во избежание провокаций" и закрытия культурного центра.

Проблемы возникли и в Москве: 5 апреля организаторы фестиваля отменили показ фильма "Тихий голос" после того, как на "Артдокфест" в Москве пришел неизвестный, представившийся Сулиманом, и в ходе беседы с программным директором Викторией Белопольской и режиссером Виталием Манским и пригрозил "серьезными последствиями", если картину не снимут с показа.

Он заявил, что в "Чечне недовольны", картина "нарушает права чеченцев" и задевает их менталитет, так как в Чечне "нет геев". Также с показа был снят фильм "Доазув/Граница" о территориальном конфликте между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в 2018 году. Выяснилось, что фильму было отказано в получении прокатного удостоверения.